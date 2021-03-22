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Федеріка Могеріні - італійська політикиня.
Федеріка Могеріні обіймала посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки між 2014 та 2019 роками. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеріка Могеріні".
Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення.