Федеріка Могеріні

Сутички у Політехнічному університеті Гонконгу тривають: ЄС закликає до деескалації

Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення.