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Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні - італійська політикиня.

Федеріка Могеріні обіймала посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки між 2014 та 2019 роками. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Федеріка Могеріні".

Жозеп Боррель: Росія взяла курс на конфронтацію з ЄС

Жозеп Боррель: Росія взяла курс на конфронтацію з ЄС 22.03.2021

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Росія повертає до авторитарної держави, дедалі більше віддаляючись від Європейського Союзу.
Сутички у Політехнічному університеті Гонконгу тривають: ЄС закликає до деескалації

Сутички у Політехнічному університеті Гонконгу тривають: ЄС закликає до деескалації 19.11.2019

Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення.
В Ірані діють удосконалені центрифуги для збагачення урану

В Ірані діють удосконалені центрифуги для збагачення урану 04.11.2019

Зараз в Ірані працюють 60 вдосконалених центрифуг зі збагачення урану, повідомив глава Організації ядерної енергії країни Алі Акбар Салехі. ЄС закликає Тегеран виконувати умови ядерної угоди.
Пристайко пояснив Євросоюзу червоні лінії та план Б щодо Донбасу

Пристайко пояснив Євросоюзу червоні лінії та план "Б" щодо Донбасу 15.10.2019

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив главам МЗС країн ЄС, а також євродепутатам, які червоні лінії визначив Київ для "формули Штайнмаєра" та у чому полягає план "Б" для Донбасу.
ЄС закликав Туреччину припинити наступ на півночі Сирії

ЄС закликав Туреччину припинити наступ на півночі Сирії 09.10.2019

ЄС застеріг Анкару, що подальші збройні зіткнення в цій частині Сирії ще більше розхитають стабільність у цьому регіоні та погіршать поневіряння цивільного населення.
Що думає про Україну та санкції майбутній глава дипломатії ЄС Боррель

Що думає про Україну та санкції майбутній глава дипломатії ЄС Боррель 07.10.2019

Жозеп Боррель, який вірогідно замінить Федеріку Могеріні на чолі дипломатії ЄС, розповів євродепутатам, чи слід підтримувати Україну та чи є Росія ворогом Євросоюзу. Деталі - в репортажі DW.
ЄС стурбований через ситуацію в Гонконгу

ЄС стурбований через ситуацію в Гонконгу 30.08.2019

У Євросоюзі занепокоєні через розвиток ситуації довколо протестів у Гонконгу та наголошують на праві людей брати участь у мирних демонстраціях.

У ЄС офіційно номінували наступника Могеріні

У ЄС офіційно номінували наступника Могеріні 05.08.2019

Міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля офіційно номінували на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики. Цю посаду наприкінці жовтня залишить Федеріка Могеріні.
Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір

Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір 14.07.2019

Найближчі дні стануть останньою можливістю для діалогу та збереження Договору про ракети середньої та малої дальності, заявила головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні за три тижні до закінчення дії цієї угоди.
Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди

Держави ЄС вимагають від Ірану дотримуватися умов ядерної угоди 09.07.2019

Якщо Тегеран хоче збереження ядерної угоди, то йому варто повернутися до дотримання своїх зобов'язань за нею, наголосили глави МЗС ФРН, Франції і Великобританії та головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні.
Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди

Берлін і Брюссель закликають Тегеран повернутися до виконання умов ядерної угоди 07.07.2019

У Берліні і Брюсселі "надзвичайно стурбовані" заявою уряду Ірану про початок збагачення урану вище ліміту та закликають повернутися до виконання умов ядерної угоди.
На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні

На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні 04.07.2019

У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні.

В ООН закликали припинити повертати мігрантів до Лівії

В ООН закликали припинити повертати мігрантів до Лівії 03.07.2019

В ООН наголосили на небезпеці повернення мігрантів до Лівії, яких перехоплюють у Середземному морі.
Саміт ЄС - про санкції, російські паспорти на Донбасі та збиття MH17

Саміт ЄС - про санкції, російські паспорти на Донбасі та збиття MH17 21.06.2019

Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі застерегли Росію від видачі паспортів на Донбасі. Також вони погодилися подовжити секторальні санкції та закликали Росію співпрацювати зі слідством щодо MH17.
З танкерів в Оманській затоці евакуювали моряків

З танкерів в Оманській затоці евакуювали моряків 13.06.2019

З двох нафтових танкерів, що загорілися поблизу Ормузської протоки, евакуювали усіх 44 моряків. Норвезьке морське управління заявило про напад на судно Front Altair. Обставини інциденту з'ясовуються.
Європейський Союз визнав легітимним новий уряд Молдови

Європейський Союз визнав легітимним новий уряд Молдови 09.06.2019

Брюссель заявив про готовність працювати з новим молдовським урядом. Тим часом конституційний суд Молдови відсторонив президента та надав екс-прем'єру повноваження для розпуску парламенту.
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