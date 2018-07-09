 Федерація футболу України заступилася за хорватів Віду та Вукоєвича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Федерація футболу України заступилася за хорватів Віду та Вукоєвича

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко пояснив ФІФА і УЄФА, що "Слава Україні!" не є дискримінаційним вигуком.

Андрій Павелко

Андрій Павелко (фото з архіву)

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко, який є членом Дисциплінарного комітету ФІФА, надіслав звернення до ФІФА і УЄФА, в якому виклав свою позицію щодо скандалу довкола футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди і нещодавно звільненого асистента тренерського штабу хорватської збірної Огнєна Вукоєвича.

ФФУ висловила обурення "цькуванням" хорватських футболістів за опублікований в соцмережах відеоролик, у якому звучить гасло "Слава Україні!" 

"Футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб і заслужив повагу його уболівальників, має право висловити подяку і повагу до України і наших уболівальників. Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії", - йдеться в заяві на сайті ФФУ, оприлюдненій у понеділок, 9 липня.

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У ФФУ також зазначили, що гасло "Слава Україні!" є як вітанням або вшануванням пам'яті загиблих, так і гаслом, яке часто використовується українськими вболівальниками для підбадьорювання своїх команд під час матчів. "Це гасло не містить жодного негативного або образливого змісту, як і інші такі гасла, наприклад, "Слава Хорватії!" або "Слава Франції!" - ідеться у повідомленні.

За словами Павелка, "Слава Україні!" не відповідає ознакам дискримінаційного чи ультраправого знаку або символу згідно зі списком організації FARE (Football Against Racism In Europe, футбол проти расизму в Європі), з якою працюють ФІФА і УЄФА.

Як повідомлялося, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії в чвертьфіналі ЧС-2018 футболіст хорватської збірної, екс-гравець ФК "Динамо" (Київ) Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії і київського клубу Вукоєвичем опублікували в соцмережах відеоролик з привітаннями Україні. На відео Віда скандує: "Слава Україні!", а Вукоєвич каже: "Це перемога за "Динамо" і за Україну".

8 липня стало відомо, що Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді за цей відеоролик. 9 липня Хорватська федерація футболу звільнила Вукоєвича від обов'язків помічника тренера збірної Хорватії та виключила його зі складу хорватської делегації на ЧС-2018.   

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Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)

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