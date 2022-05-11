Федеративна Республіка Німеччина (ФРН)

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ФРН - держава в центральній Європі. Німеччина є парламентською республікою, яка розташована в Центральній Європі. Повна назва - Федеративна Республіка Німеччина. Вона складається з 16 федеративних земель. Столиця - Берлін. Площа ФРН становить понад 357 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 82 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.