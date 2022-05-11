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Федеративна Республіка Німеччина (ФРН)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФРН".

ФРН - держава в центральній Європі. Німеччина є парламентською республікою, яка розташована в Центральній Європі. Повна назва - Федеративна Республіка Німеччина. Вона складається з 16 федеративних земель. Столиця - Берлін. Площа ФРН становить понад 357 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 82 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000 11.05.2022

ФРН розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000. Вишкіл триватиме не більше 40 днів, і після цього Україні нададуть 12 таких гаубиць.

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.

Глава МЗС ФРН Бербок в Бучі: "Це могли б бути ми" (10.05.2022) 10.05.2022

Міністерка закордонних справ Німеччини ФРН Анналена Бербок відвідала Україну. У Бучі вона пообіцяла підтримати міжнародне розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Коментар: Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме 09.05.2022

Німеччина підтримує Україну без жодних передумов. У тому числі й подальшими постачаннями важкої зброї. Канцлер ФРН Олаф Шольц у зверненні до німецького народу зайняв чітку позицію, і це правильно, вважає Сабіне Кінкарц.
Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України

Шольц впевнений, що Путін не виграє війну проти України 08.05.2022

У телезверненні з нагоди 77-ї річниці закінчення Другої світової війни канцлер ФРН запевнив Україну в тому, що Німеччина й надалі підтримуватиме її у боротьбі з російським агресором.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни

Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни 08.05.2022

Глава німецького парламенту Бербель Бас стала першим високопосадовцем ФРН, хто відвідав Київ після того, як українська влада відмовилась прийняти Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Штайнмаєр: Війна Росії проти України - злам епохи

Штайнмаєр: Війна Росії проти України - "злам епохи" 08.05.2022

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Володимира Путіна у вбивствах, брехні та цинічній нарузі над історією. Він також визнав, що помилявся щодо російського лідера та висловив цілковиту підтримку Україні.
У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС 08.05.2022

З 21 лютого до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині зросла з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляє медіагрупа Funke з посиланням на дані Єврокомісії.
Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів

Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів 07.05.2022

Міністерка освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер відзначила швидкий процес прийому українських біженців до шкільної системи Німеччини. Вона підкреслила необхідність збереження української ідентичності попри інтеграцію.
Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України

Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України 06.05.2022

Агресія Кремля проти України є "найбільшою катастрофою нашого часу", "війною на знищення", після якої "світ уже не буде таким, як раніше", наголосив канцлер ФРН.

Німеччина надасть Україні потужні гаубиці PzH 2000

Німеччина надасть Україні потужні гаубиці PzH 2000 06.05.2022

ФРН передасть Україні потужні гаубиці, здатні стріляти на відстань від 30 до 40 кілометрів, підтвердила міністерка оборони країни. Українських військових навчать користуватися нею.
Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня

Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня 06.05.2022

8 та 9 травня у німецькій столиці заявлено близько 50 різних акцій, присвячених 77-річчю з дня визволення Європи від нацистського панування, а також проти війни, яку Росія веде в Україні.
Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість

Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість 05.05.2022

У березні німецькі компанії отримали на 4,7 відсотка менше замовлень, ніж попереднього місяця. Спад виявився у чотири рази більшим за прогнозований.
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