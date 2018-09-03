Федеральний суд Німеччини посилив права пасажирів у разі страйку

Авіапасажири, чиї рейси були скасовані через страйк служб безпеки аеропортів, можуть мати право на компенсацію. Таке рішення ухвалив у вівторок, 4 вересня, Федеральний верховний суд Німеччини у Карлсруе.

Судді розглянули позов подружжя, яке в 2015 році хотіло вилетіти рейсом британського лоукостера Easyjet з Гамбурга на Канари, однак не змогло цього зробити через страйк служби безпеки гамбурзького аеропорту. Рейс був скасований, літак злетів без пасажирів. Подружжя вимагало від британської авіакомпанії компенсації згідно з європейським законодавстсвом, проте земельний суд у Гамбурзі відхилив їхній позов.

Авіапасажири в ЄС отримують компенсацію за тривалу затримку, "овербукінг" (коли квитків продано більше, ніж наявних у літаку місць - Ред.) чи скасування рейсу, проте авіакмопанії не виплачують їх у випадку "надзвичайних обставин". Саме так можна охарактеризувати страйки. Проте це не завжди так, вирішив суд. Зокрема, згадане подружжя прибуло до аеропорту рано вранці, пройшло реєстрацію за кілька годин до вильоту та чекало на виліт біля виходу на посадку.

На думку суддів, скасування рейсу можливе, якщо жоден з пасажирів не прибув вчасно на посадку. Той факт, що "багато пасажирів" не встигли пройти безпековий догляд і не встигли на посадку, не є підставою для повного скасування рейсу, вважають судді. Таким чином, в окремих випадках пасажири можуть претендувати на компенсації від авіакомпанії через страйк наземних служб безпеки.