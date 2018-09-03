Федеральний суд Німеччини посилив права пасажирів у разі страйку
Федеральний верховний суд Німеччини у Карлсруе постановив, що авіапасажири у деяких випадках можуть вимагати компенсацію від авіакомпанії за скасування рейсу через страйк служб авіабезпеки.
Авіапасажири, чиї рейси були скасовані через страйк служб безпеки аеропортів, можуть мати право на компенсацію. Таке рішення ухвалив у вівторок, 4 вересня, Федеральний верховний суд Німеччини у Карлсруе.
Судді розглянули позов подружжя, яке в 2015 році хотіло вилетіти рейсом британського лоукостера Easyjet з Гамбурга на Канари, однак не змогло цього зробити через страйк служби безпеки гамбурзького аеропорту. Рейс був скасований, літак злетів без пасажирів. Подружжя вимагало від британської авіакомпанії компенсації згідно з європейським законодавстсвом, проте земельний суд у Гамбурзі відхилив їхній позов.
Авіапасажири в ЄС отримують компенсацію за тривалу затримку, "овербукінг" (коли квитків продано більше, ніж наявних у літаку місць - Ред.) чи скасування рейсу, проте авіакмопанії не виплачують їх у випадку "надзвичайних обставин". Саме так можна охарактеризувати страйки. Проте це не завжди так, вирішив суд. Зокрема, згадане подружжя прибуло до аеропорту рано вранці, пройшло реєстрацію за кілька годин до вильоту та чекало на виліт біля виходу на посадку.
На думку суддів, скасування рейсу можливе, якщо жоден з пасажирів не прибув вчасно на посадку. Той факт, що "багато пасажирів" не встигли пройти безпековий догляд і не встигли на посадку, не є підставою для повного скасування рейсу, вважають судді. Таким чином, в окремих випадках пасажири можуть претендувати на компенсації від авіакомпанії через страйк наземних служб безпеки.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Кенгуру - символ, який важко з чимось сплутати (Qantas)
На хвості літака австралійської національної авіакомпанії Qantas красується стилізований кенгуру. Він свідчить про те, що ця авіамашина прилетіла з Австралії. Лише там на Землі мешкає ця симпатична тварина, яка у 60-х роках стала зіркою телесеріалу, а згодом і національним символом держави.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Корона (KLM)
На відміну від австралійців, логотип "Королівських Нідерландських Авіаліній" є менш грайливим - на ньому зображена стилізована корона. Утім, для необізнаних країна походження авіакомпанії з цього логотипу не є очевидною. Хіба що знавці нідерландської знають, що абревіатура "KLM", зображена під короною, розшифровується як "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij".
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Птах як символ країни (Gambia Bird)
Ця країна Західної Африки є справжнім раєм для любителів птахів. У невеликій республіці налічується понад 500 видів птахів. Туристам навіть не доводиться залишати свій готель, щоб помилуватися різноманіттям птаства. Авіакомпанія Gambia Bird у 2012 році під час заснування обрала собі логотип, який символізує птаха. На жаль, польоти авіакомпанії припинилися у 2014 році.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Портрет ескімоса (Alaska Airlines)
Авіакомпанія Alaska Airlines з Сієтла обрала своїм логотипом зображення обличчя ескімоса - корінного жителя Аляски. Цей перевізник відомий своїм інноваційним підходом до ведення бізнесу. Alaska Airlines була однією з перших компаній, що почала продавати квитки в Інтернеті. Також ці авіалінії були піонерами Інтернет-реєстрації на рейс та у запровадженні автоматів з продажу.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Міфічний птах щастя (Iran Air)
Державна іранська авіакомпанія базується в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Торговельне ембарго та політичні суперечки перешкоджали модернізації флоту компанії у період між 1980 і 2016 роками. Можна припустити, що логотип Iran Air допоміг їй вижити у ці складні часи: птах "Хумай" у перській міфології приносить щастя і радість.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Привітний жираф (Air Tanzania)
Авіакомпанія із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама переживала важкі часи. Власники компанії часто змінювались, іноді вона змушена була припиняти свої польоти. Ця африканська країна пропонує складні умови для успішного бізнесу. Але це аж іяк не асоціюється з логотипом авіакомпанії - жирафом. Він виглядає так привітно, що просто не можна не втриматись від польоту навколо Кіліманджаро.
Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні
Журавель, що злітає (Lufthansa)
З 1918 року журавель є символом Lufthansa. Німецька авіакомпанія обрала зображення цього великого птаха для свого логотипу, який милує око під час польоту. Однак через свою ненажерливість журавель також може бути й шкідником. Традиційна німецька компанія зараз змінює свій дизайн: він тепер стане біло-синім, включаючи логотип з журавлем, який раніше був жовто-синім.