Фальшиві гроші

У Німеччині в обігу побільшало фальшивих євробанкнот

Федеральний банк Німеччини вилучив у першому півріччі 2015 року на третину більше фальшивих купюр, ніж за попередні шість місяців. Майже 90 відсотків підробок - банкноти номіналом у 20 та 50 євро.