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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фальшиві гроші".
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Для країн Південної та Східної Європи проблема організованої злочинності залишається однією з центральних. Так званим „балканським маршрутом” наркотики, контрабандні товари чи фальшиві гроші потраплять на Захід. Окремо стоїть проблема торгівлі людьми, вирішення якої, на думку експертів, вимагає кращої міжнародної співпраці.