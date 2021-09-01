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Фальшиві гроші

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фальшиві гроші".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені

Німецький Бундесбанк відмиває гроші після повені 01.09.2021

Спеціалісти Бундесбанку відмивають, сушать та перевіряють забруднені купюри, аби центробанк міг видати приватним особам та фінустановам нові банкноти.
На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет

На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет 12.10.2020

Номінальна вартість знайдених фальшивих грошей - не менше 10 тисяч євро. Поліція намагається знайти тих, хто міг викинути ці монети.
У Німеччині в 2015 році виявили рекордну кількість фальшивих євробанкнот

У Німеччині в 2015 році виявили рекордну кількість фальшивих євробанкнот 22.01.2016

У 2015 році у Німеччині вилучено 95 400 підроблених євробанкнот. Більшість підробок - купюри номіналом у 50 та 20 євро.
У Німеччині в обігу побільшало фальшивих євробанкнот

У Німеччині в обігу побільшало фальшивих євробанкнот 17.07.2015

Федеральний банк Німеччини вилучив у першому півріччі 2015 року на третину більше фальшивих купюр, ніж за попередні шість місяців. Майже 90 відсотків підробок - банкноти номіналом у 20 та 50 євро.
Фальшиві євро-банкноти з України: як бути, якщо підробку виявили в Німеччині

Фальшиві євро-банкноти з України: як бути, якщо підробку виявили в Німеччині 28.10.2014

Купуючи валюту у касах банків, українці часом не підозрюють, що замість справжніх купюр можуть отримати підробку. При цьому спроба скористатися фальшивками за кордоном може завершитися судом.
Нові банкноти вартістю 10 євро матимуть ще більший захист

Нові банкноти вартістю 10 євро матимуть ще більший захист 13.01.2014

Після запровадження нових банкнот вартістю п´ять євро Європейський центробанк планує випустити восени 2014 року нові купюри вартістю в десять євро. Вони матимуть ще кращий захист.
Якими будуть нові купюри євро

Якими будуть нові купюри євро 10.11.2012

Наступного року в обігу з’являться нові банкноти євро. Деталі запровадження голова Європейського центробанку Маріо Драгі повідомив цього тижня у Франкфурті-на-Майні.
У боротьбі з оргзлочинністю кордони заважають?

У боротьбі з оргзлочинністю кордони заважають? 29.10.2005

Для країн Південної та Східної Європи проблема організованої злочинності залишається однією з центральних. Так званим „балканським маршрутом” наркотики, контрабандні товари чи фальшиві гроші потраплять на Захід. Окремо стоїть проблема торгівлі людьми, вирішення якої, на думку експертів, вимагає кращої міжнародної співпраці.