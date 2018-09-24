 Фактчек DW: чи справді НАБУ неефективне, як стверджує генпрокурор Луценко? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.09.2018

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Україна

Фактчек DW: чи справді НАБУ неефективне, як стверджує генпрокурор Луценко? (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про відсутність результатів в роботі НАБУ через конфлікт з САП та особисті амбіції Артема Ситника. Чи справді НАБУ не може похвалитися результатами своєї роботи - з'ясувала DW.

Очільник САП Назар Холодницький (ліворуч) і директор НАБУ Артем Ситник

Очільник САП Назар Холодницький (ліворуч) і директор НАБУ Артем Ситник

"Без співпраці з САП ефективна робота НАБУ неможлива" - у цій  частині своєї заяви Юрій Луценко має рацію. Однак твердження генпрокурора про те, що "не існує" результатів роботи НАБУ - ігнорує відомі факти. НАБУ ефективно виконуює свою роботу у здійсненні досудового розслідування.  Це підтвердженно міжнародною експертною перевіркою. А відсутність вироків у резонансних справах свідчить про те, що проблема не в "результативності" НАБУ, а в судах, які не працюють належним чином - через відсутність судової реформи, яку українська влада не проводить належним чином. 

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