Фактчек DW: чи справді НАБУ неефективне, як стверджує генпрокурор Луценко? (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про відсутність результатів в роботі НАБУ через конфлікт з САП та особисті амбіції Артема Ситника. Чи справді НАБУ не може похвалитися результатами своєї роботи - з'ясувала DW.
"Без співпраці з САП ефективна робота НАБУ неможлива" - у цій частині своєї заяви Юрій Луценко має рацію. Однак твердження генпрокурора про те, що "не існує" результатів роботи НАБУ - ігнорує відомі факти. НАБУ ефективно виконуює свою роботу у здійсненні досудового розслідування. Це підтвердженно міжнародною експертною перевіркою. А відсутність вироків у резонансних справах свідчить про те, що проблема не в "результативності" НАБУ, а в судах, які не працюють належним чином - через відсутність судової реформи, яку українська влада не проводить належним чином.
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