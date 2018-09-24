Фактчек DW: чи справді НАБУ неефективне, як стверджує генпрокурор Луценко? (відео)

"Без співпраці з САП ефективна робота НАБУ неможлива" - у цій частині своєї заяви Юрій Луценко має рацію. Однак твердження генпрокурора про те, що "не існує" результатів роботи НАБУ - ігнорує відомі факти. НАБУ ефективно виконуює свою роботу у здійсненні досудового розслідування. Це підтвердженно міжнародною експертною перевіркою. А відсутність вироків у резонансних справах свідчить про те, що проблема не в "результативності" НАБУ, а в судах, які не працюють належним чином - через відсутність судової реформи, яку українська влада не проводить належним чином.