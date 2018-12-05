 Фактчек DW: українське ″тепло″ найбільш неефективне у світі? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2018

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Економіка

Фактчек DW: українське "тепло" найбільш неефективне у світі? (відео)

Українські ТЕС найменш ефективні у світі, а собівартість - найвища, стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?

Електроенергія з українських ТЕС найдорожча у світі?

Електроенергія з українських ТЕС найдорожча у світі?

Згідно зі звітом "Powering down coal", середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину становить 70 доларів. Тобто в рейтингу найдорожчої теплової генерації Україна - беззаперечний антилідер і значно перевищує показники Євросоюзу, Південної Кореї та Японії. Найменші ж експлуатаційні видатки для ТЕС - в Індонезії - майже вдвічі менші, ніж в Україні. Опитані DW експерти також підтверджують, що ціна електроенергії з українських ТЕС на 30-40 відсотків вища, ніж у ЄС і майже на 75 відсотків вища, ніж у Росії. В чому причина? 

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Українські ТЕС найбільш неефективні у світі та ще й з найвищою собівартістю електроенергії. Так стверджують британські аналітики. Чи так це насправді і чому?

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Докладно

Електроенергія з українських ТЕС найдорожча у світі?

Українське "тепло" найбільш неефективне у світі? (відео)

Українські ТЕС найменш ефективні у світі, а собівартість - найвища, стверджують аналітики. Чи так це насправді і чому? 

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