Фактчек DW: українське "тепло" найбільш неефективне у світі? (відео)

Згідно зі звітом "Powering down coal", середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину становить 70 доларів. Тобто в рейтингу найдорожчої теплової генерації Україна - беззаперечний антилідер і значно перевищує показники Євросоюзу, Південної Кореї та Японії. Найменші ж експлуатаційні видатки для ТЕС - в Індонезії - майже вдвічі менші, ніж в Україні. Опитані DW експерти також підтверджують, що ціна електроенергії з українських ТЕС на 30-40 відсотків вища, ніж у ЄС і майже на 75 відсотків вища, ніж у Росії. В чому причина?