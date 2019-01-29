Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Юрій Луценко - 14-й генеральний прокурор України за всю історію держави, і восьмий - від початку 2000-х. Якщо згадати Михайла Потебенька, за каденції якого загинув В'ячеслав Чорновіл, Олександра Медведька, на часи якого припали отруєння Ющенка, загибель Кушнарьова та дивні самогубства Кірпи і Кравченка, або Віктора Пшонку, генпрокурора Віктор Януковича, то порівняння - на користь Луценка. Проте все ж порівнювати слід не з попередниками, а можливості голів ГПУ.