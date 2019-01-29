Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
Юрій Луценко - 14-й генеральний прокурор України за всю історію держави, і восьмий - від початку 2000-х. Якщо згадати Михайла Потебенька, за каденції якого загинув В'ячеслав Чорновіл, Олександра Медведька, на часи якого припали отруєння Ющенка, загибель Кушнарьова та дивні самогубства Кірпи і Кравченка, або Віктора Пшонку, генпрокурора Віктор Януковича, то порівняння - на користь Луценка. Проте все ж порівнювати слід не з попередниками, а можливості голів ГПУ.
Загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк показала нездатність силових структур України адекватно реагувати на виклики суспільства, вважає Сергій Руденко. (07.11.2018)
Генпрокурор Юрій Луценко заявив про відсутність результатів в роботі НАБУ через конфлікт з САП та особисті амбіції Артема Ситника. Чи справді НАБУ не може похвалитися результатами своєї роботи - з'ясувала DW. (26.09.2018)
У ГПУ ліквідують департамент спецрозслідувань, створений у 2014-му для розслідування злочинів, пов'язаних з протестами на Майдані. Які мотиви цього рішення - у розмові DW з керівником департаменту Сергієм Горбатюком. (25.06.2018)
Його відпочинок на Сейшельських островах "не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас", переконаний генпрокурор України Юрій Луценко. DW з'ясовувала, чи так це. (01.02.2018)