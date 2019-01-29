 Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 30.01.2019

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Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запам'ятається перш за все гучними заявами та обіцянками

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запам'ятається перш за все гучними заявами та обіцянками

Юрій Луценко - 14-й генеральний прокурор України за всю історію держави, і восьмий - від початку 2000-х. Якщо згадати Михайла Потебенька, за каденції якого загинув В'ячеслав Чорновіл, Олександра Медведька, на часи якого припали отруєння Ющенка, загибель Кушнарьова та дивні самогубства Кірпи і Кравченка, або Віктора Пшонку, генпрокурора Віктор Януковича, то порівняння - на користь Луценка. Проте все ж порівнювати слід не з попередниками, а можливості голів ГПУ. 

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