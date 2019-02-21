Фактчек: такої "страшенної" корупції в Україні ще не було? (відео)

Такої "страшенної корупції", як тепер, в Україні ще ніколи не було. Так стверджує кандидат у президенти України від "Опоблоку" Олександр Вілкул. DW перевірила, чи дійсно це так.
Корупція - не таке вже й абстрактне явище. Її можна виміряти і визначити у конкретних цифрах. Щороку міжнародна організація Transparency International оприлюднює Індекс сприйняття корупції. В Україні цей показник розраховується на основі майже десятка джерел - це опитування і дослідження авторитетних міжнародних організацій, експертів та підприємців. Чим більше балів - тим менше корупції в суспільстві, чим менше - тим більше корупція пронизує усі рівні в державі. Так от, з'ясувалося, що найгірші показники корупції в Україні були за часів прем'єра Аазарова та віце-прем'єра Вілкула, а не "тепер". Дивіться у фактчеку DW:
П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції. (21.02.2019)
Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так. (30.01.2019)
Україна на два бали покращила свій імідж в індексі сприйняття корупції Transparency International. Після Революції гідності очікування були більшими, зауважив у розмові з DW директор TI Україна Андрій Боровик. (29.01.2019)