 Фактчек: такої ″страшенної″ корупції в Україні ще не було? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.02.2019

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Політика й суспільство

Фактчек: такої "страшенної" корупції в Україні ще не було? (відео)

Такої "страшенної корупції", як тепер, в Україні ще ніколи не було. Так стверджує кандидат у президенти України від "Опоблоку" Олександр Вілкул. DW перевірила, чи дійсно це так.

Ukraine Politische Werbung vor den Wahlen (picture-alliance/ NurPhoto/S. Kharchenko)

Олександр Вілкул, кандидат у президенти України від "Опозиційного блоку"

Корупція - не таке вже й абстрактне явище. Її можна виміряти і визначити у конкретних цифрах. Щороку міжнародна організація Transparency International оприлюднює Індекс сприйняття корупції. В Україні цей показник розраховується на основі майже десятка джерел - це опитування і дослідження авторитетних міжнародних організацій, експертів та підприємців. Чим більше балів - тим менше корупції в суспільстві, чим менше - тим більше корупція пронизує усі рівні в державі. Так от, з'ясувалося, що найгірші показники корупції в Україні були за часів прем'єра Аазарова та віце-прем'єра Вілкула, а не "тепер". Дивіться у фактчеку DW:

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