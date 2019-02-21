Фактчек: такої "страшенної" корупції в Україні ще не було? (відео)

Корупція - не таке вже й абстрактне явище. Її можна виміряти і визначити у конкретних цифрах. Щороку міжнародна організація Transparency International оприлюднює Індекс сприйняття корупції. В Україні цей показник розраховується на основі майже десятка джерел - це опитування і дослідження авторитетних міжнародних організацій, експертів та підприємців. Чим більше балів - тим менше корупції в суспільстві, чим менше - тим більше корупція пронизує усі рівні в державі. Так от, з'ясувалося, що найгірші показники корупції в Україні були за часів прем'єра Аазарова та віце-прем'єра Вілкула, а не "тепер". Дивіться у фактчеку DW: