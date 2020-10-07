 У WWF вважають Євросоюз одним з найбільших ″знищувачів лісів″ у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2021

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У WWF вважають Євросоюз одним з найбільших "знищувачів лісів" у світі

Євросоюз відповідальний за 16 відсотків знищених тропічних лісів у світі, вважають експерти Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Нелегальна вирубка лісів у Парагваї

Нелегальна вирубка лісів у Парагваї

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) вважає Європейський Союз другим найбільшим "знищувачем лісів" у світі. Природозахисники покладають на ЄС відповідальність за 16 відсотків знищених тропічних лісів. На першому ж місці - Китай (24 відсотки знищених лісів), йдеться в оприлюдненому в середу, 14 квітня, звіті WWF.

Третє місце в цьому негативному рейтингу "руйнівників лісів" посідає Індія (9 відсотків), а четверте - США (7 відсотків). Як відзначають природозахисники, в ЄС у 2005-2017 роках багато деревини з тропіків імпортувала Німеччина. Для імпорту до ФРН щороку в середньому вирубали 43,7 тисячі гектарів тропічних лісів, йдеться в звіті WWF.

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Як пояснюють експерти фонду, до нищення тропічних лісів призводить також імпорт сої, пальмової олії, яловичини, какао та кави, заради виробництва яких також вирубують ліси. Це найбільше нашкодило лісам у Бразилії, Індонезії та Парагваї, зазначають експерти.

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Всесвітній фонд дикої природи закликав уряд ФРН та Єврокомісію подбати про кращі природозахисні та соціальні стандарти в міжнародній торгівлі. "Треба покласти край добі нищення природи, адже природні екосистеми, як-от ліси, є гарантією нашого виживання", - наголошує Крістіне Шолль (Christine Scholl) з WWF.

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