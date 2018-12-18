 У Spiegel викрили власного журналіста, який вигадував тексти і героїв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

У Spiegel викрили власного журналіста, який вигадував тексти і героїв

Німецький тижневик Spiegel викрив одного зі своїх співробітників, який вигадував історії, а також героїв своїх матеріалів. Журналіст визнав свою провину і розірвав контракт з виданням.

Клаас Релотіус, обман якого викрив Spiegel

Клаас Релотіус, обман якого викрив Spiegel

У німецькому тижневику Spiegel розгорівся скандал через обман з боку одного зі співробітників видання. Як повідомляється у середу, 19 грудня, на інтернет-сторінці видання, редактор Клаас Релотіус (Claas Relotius) "у значному масштабі підробляв свої історії та вигадував героїв". Обман був викритий після внутрішнього розслідування.

Перша підозра щодо журналіста, як повідомляється, у видання виникла після оприлюдненого в листопаді цього року тексту. У колеги, який працював над матеріалом разом із зазначеним редактором, виникли підозри, і він поділився ними з колегами.

Згодом Релотіус зізнався, що в кількох випадках вигадував історії, а також героїв та викривляв факти. За його власними словами, йдеться про щонайменше 14 недостовірних статей, що були опубліковані у Spiegel. У неділю, 18 грудня, журналіст звільнив своє місце в редакції, а в понеділок розірвав контракт з виданням.

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Спочатку Релотіус писав для Spiegel як позаштатний співробітник, а останні півтора року мав постійний контракт на посаді редактора. З 2011 року у друкованій версії тижневика та на сайті Spiegel Online вийшло близько 60 текстів його авторства. До роботи в Spiegel журналіст працював також на кілька інших ЗМІ і навіть отримував нагороди.

Німецький союз журналістів (DJV) критично відреагував на цей випадок. "Так званий репортер завдав значної шкоди не лише Spiegel, він втоптав у бруд достовірність журналістики", - заявив у середу голова DJV Франк Убераль (Frank Überall). Обман з боку редактора розкритикували також журналістська профспілка dju та Німецька репортерська премія.

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