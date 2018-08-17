 У Microsoft розповіли, хто у США є потенційною ціллю атак російських хакерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

У Microsoft розповіли, хто у США є потенційною ціллю атак російських хакерів

Цілями російських хакерів у США можуть стати не лише організації з критичними до Путіна поглядами. У Microsoft не мають сумнівів у причетності російських хакерів до кібератак у США.

Хакери

Директор з юридичних питань американської корпорації Microsoft Бред Сміт заявив про відсутність доказів, що кібератаки російських хакерів на американські аналітичні центри були успішними. Про це він заявив у вівторок, 21 серпня, в інтерв'ю телеканалу MSNBC. Цілями цих атак були консервативні організації, які підтримували жорсткий курс щодо президента РФ Володимира Путіна. Попри це топ-менеджер наголосив, що не лише республіканці, але і "будь-хто", незалежно від ідеологічних переконань, є "потенційною мішенню" атак.

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Хакери, пов'язані з російським урядом, створили низку фейкових сайтів, які імітували сторінки, причетні до Сенату США і двох політичних інститутів консервативного крила республіканців, повідомили у Microsoft. (21.08.2018)

Інтернет-компанія Facebook почала оцінювати репутацію своїх користувачів за шкалою надійності. Так соціальна мережа бореться з поширенням фейкових новин. (21.08.2018)

Понад 30 світових компаній домовилися спільно протидіяти кібератакам та зобов'язалися не допомагати урядам країн їх скоювати. За їхніми прогнозами, збитки від атак до 2022 року сягнуть позначки у 8 трильйонів доларів. (17.04.2018)

За його словами, у Microsoft не мають "жодних сумнівів", що за цими атаками стоїть хакерська група, відома під назвою Fancy Bear, пов'язаною з російським урядом. За словами Сміта, саме ця група хакерів причетна до кібератак під час передвиборчої кампанії в США 2016 року. Він також не має сумнівів, що їхніми цілями були практично "кожен значний кандидат у президенти Франції" під час президентських виборів у цій країні навесні 2017 року.

У Москві кажуть про "полювання на відьом"

Тим часом у МЗС Росії вважають, що корпорація Microsoft приєдналася до "полювання на відьом". На цьому наголошується в опублікованому цього дня повідомленні прес-служби російського зовнішньополітичного відомства. "Нам доведеться зробити необхідні висновки", - йдеться в поширеному прес-службою російського МЗС коментарі.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що в Кремлі не знають, "про яких хакерів ідеться". Він також запевнив, що не має жодного уявлення про те, "у чому полягає вплив (на американські. - Ред.) вибори", передає інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося, що Microsoft припинила роботу шести фейкових сайтів, створених російськими хакерами. Закриті сайти імітували сторінки, причетні до Сенату США й двох політичних інститутів консервативного крила республіканців.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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