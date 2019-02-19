 У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки в Європі

У Європі наприкінці 2018 року сталася серія кібертак, до багатьох з них, як вважають фахівці, причетні російські хакери, повідомили в Microsoft. Жертвами нападів хакерів дедалі частіше стають аналітичні центри.

У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки в Європі

Американська компанія Microsoft повідомила в середу, 20 лютого, про нову серію хакерських атак у Європі. За даними фахівців корпорації, об'єктами нападів стали 104 екаунти співробітників Німецького товариства зовнішньої політики, а також європейських офісів Інституту Аспена та Німецького фонду Маршалла США. У повідомленні йдеться про облікові записи в Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Румунії та Сербії. Напади були зафіксовані в період з вересня по грудень 2018 року.

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Німеччина приєднується до країн, які надають свої кіберпотужності в розпорядження НАТО, заявила Урсула фон дер Ляєн. За допомогою кібератак військові можуть відключати сайти та телекомунікаційні мережі противників. (14.02.2019)

Москва за допомогою кібератак спробує вплинути на вибори президента України, вважає очільник Нацрозвідки США. Ден Коутс також прогнозує ескалацію в районі Чорного й Азовського морів. (29.01.2019)

За даними Microsoft, до значної кількості атак причетна група кіберзлочинців Strontium (відома також як APT 28 або Fancy Bear), яку раніше пов'язували з Головним управлінням Генштабу ЗС РФ. У США вважають, що ця група несе відповідальність за кібератаку на передвиборчий штаб кандидатки в президенти від Демократиної партії Гілларі Клінтон.

У Microsoft відзначають, що останнім часом кібератаки не обмежуються передвиборчими кампаніями, а поширюються на "аналітичні центри та некомерційні організації, що працюють над темами, пов'язаними з демократією прозорістю виборів та державною політикою". Співробітники таких організацій часто "контактують з урядовими чиновниками", відзначають у корпорації.

Нагадаємо, що за даними німецьких спецслужб, у другій половині 2018 року в країні істотно зросли кількість і масштаб хакерських атак на життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Основна мета зловмисників - саботаж: перешкоджання забезпеченню населення водою та електрикою, пошкодження комунікаційних систем тощо.

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