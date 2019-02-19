У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки в Європі

Американська компанія Microsoft повідомила в середу, 20 лютого, про нову серію хакерських атак у Європі. За даними фахівців корпорації, об'єктами нападів стали 104 екаунти співробітників Німецького товариства зовнішньої політики, а також європейських офісів Інституту Аспена та Німецького фонду Маршалла США. У повідомленні йдеться про облікові записи в Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Румунії та Сербії. Напади були зафіксовані в період з вересня по грудень 2018 року.

За даними Microsoft, до значної кількості атак причетна група кіберзлочинців Strontium (відома також як APT 28 або Fancy Bear), яку раніше пов'язували з Головним управлінням Генштабу ЗС РФ. У США вважають, що ця група несе відповідальність за кібератаку на передвиборчий штаб кандидатки в президенти від Демократиної партії Гілларі Клінтон.

У Microsoft відзначають, що останнім часом кібератаки не обмежуються передвиборчими кампаніями, а поширюються на "аналітичні центри та некомерційні організації, що працюють над темами, пов'язаними з демократією прозорістю виборів та державною політикою". Співробітники таких організацій часто "контактують з урядовими чиновниками", відзначають у корпорації.

Нагадаємо, що за даними німецьких спецслужб, у другій половині 2018 року в країні істотно зросли кількість і масштаб хакерських атак на життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Основна мета зловмисників - саботаж: перешкоджання забезпеченню населення водою та електрикою, пошкодження комунікаційних систем тощо.