У Femen повідомили про смерть співзасновниці руху Оксани Шачко

У Femen у вівторок, 24 липня, повідомили про смерть співзасновниці руху та художниці Оксани Шачко. "На цей час відомо, що вчора, 23 липня, тіло Оксани виявили у її квартирі в Парижі. За словами її друзів, вона залишила передсмертну записку", - йдеться у заяві в офіційному блозі Femen.

Активісти очікують на офіційну інформацію від поліції. "Нас покинула найбільш безстрашна і вразлива Оксана Шачко. Ми сумуємо разом з її рідними та близькими, і очікуємо на офіційну версію від поліції", написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook активістка руху Анна Гуцол.

Раніше ЗМІ повідомили, що Шачко покінчила життя самогубством. За даними телеграм-каналу Paris Burns, вона залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом тісно спілкувалася: "Ви всі фейк", - ідеться у записці.

Інформацію про самогубство підтвердили "ВВС News Україна" засновниця руху Femen Олександра Шевченко й активістка Інна Шевченко. Олександра Шевченко відзначила, що востаннє Оксану Шачко бачили живою ввечері 20 липня.

Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували рух Femen у 2008 році. Спочатку вони протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. У 2013 році Франція надала Оксані Шачко статус політичного біженця. У 2014 році вийшов документальний фільм про Шачко "Je suis Femen".