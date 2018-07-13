 У Femen повідомили про смерть співзасновниці руху Оксани Шачко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

У Femen повідомили про смерть співзасновниці руху Оксани Шачко

Співзасновницю руху Femen Оксану Шачко знайшли мертвою у Парижі. ЗМІ повідомляють, що вона покінчила життя самогубством.

Одна з акцій руху Femen у Парижі (архівне фото)

Одна з акцій руху Femen у Парижі (архівне фото)

У Femen у вівторок, 24 липня, повідомили про смерть співзасновниці руху та художниці Оксани Шачко. "На цей час відомо, що вчора, 23 липня, тіло Оксани виявили у її квартирі в Парижі. За словами її друзів, вона залишила передсмертну записку", - йдеться у заяві в офіційному блозі  Femen.

Активісти очікують на офіційну інформацію від поліції. "Нас покинула найбільш безстрашна і вразлива Оксана Шачко. Ми сумуємо разом з її рідними та близькими, і очікуємо на офіційну версію від поліції", написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook активістка руху Анна Гуцол.

Раніше ЗМІ повідомили, що Шачко покінчила життя самогубством. За даними телеграм-каналу Paris Burns, вона залишила записку англійською, звернену до паризької богеми, з якою вона останнім часом тісно спілкувалася: "Ви всі фейк", - ідеться у записці.

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Інформацію про самогубство підтвердили "ВВС News Україна" засновниця руху Femen Олександра Шевченко й активістка Інна Шевченко. Олександра Шевченко відзначила, що востаннє Оксану Шачко бачили живою ввечері 20 липня.

Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували рух Femen у 2008 році. Спочатку вони протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. У 2013 році Франція надала Оксані Шачко статус політичного біженця. У 2014 році вийшов документальний фільм про Шачко "Je suis Femen".

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