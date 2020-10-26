У 2019 році берегів Італії дісталося вдвічі менше мігрантів, ніж торік

Число мігрантів, які цього року дісталися морем берегів Італії, зменшилося у порівнянні з 2018 роком вдвічі. Про це в середу, 25 грудня, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Порівняно з 2017 роком скорочення сягає навіть 90 відсотків.

За даними МВС, станом на 24 грудня від початку поточного року узбережжя Італії дісталися 11439 мігрантів, тоді як минулого року - 23210, а позаминулого - 118914. Найбільше серед прибулих цього року - громадян Тунісу (2654), далі йдуть такі країни походження як Пакистан (1180) та Кот-д'Івуар (1135).

Головною причиною зменшення кількості мігрантів є меморандум про співпрацю у сфері протидії нелегальній міграції, підписаний між Італією та Лівією у 2017 році. Він передбачав посилення боротьби з торгівлею людьми та запобігання незаконному перетину кордонів, зазначає агентство новин dpa. Окрім того, коли у 2018 році міністром внутрішніх справ Італії став Маттео Сальвіні, він проводив жорстку політику та закривав порти для суден з мігрантами, врятованими у Середземному морі.

Іспанія на Різдво врятувала в морі 200 мігрантів

Тим часом іспанська берегова охорона на Різдво врятувала в Середземному морі близько 200 мігрантів. Люди були врятовані під час кількох окремих операцій біля берегів Іспанії та Марокко. Поки не повідомляється, з яких саме країн були врятовані.

Зокрема, біля островів Чафарінас неподалік від узбережжя Марокко та біля крихітного острова Альборан було врятовано загалом 120 людей. Також було виявлено кілька інших човнів з мігрантами біля південно-східного узбережжя Іспанії, а також біля Гібралтару та біля Канарських островів в Атлантиці.

Загалом у 2019 році під час спроб перетнути Середземне море і дістатися Європи вже загинуло щонайменше 1246 мігрантів, повідомила Міжнародна організація з міграції (IOM).