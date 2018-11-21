 У 2018 році ФРН витратила на біженців 23 мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

У 2018 році ФРН витратила на біженців 23 мільярди євро

На інтеграцію біженців та подолання причин міграції за кордоном Німеччина в 2018 році витратила рекордні 23 мільярди євро.

Сирійські біженці в Німеччині

Сирійські біженці в Німеччині

Протягом 2018 року Німеччина витратила 23 мільярди євро на інтеграцію біженців, що вже перебувають на території країни, а також на подолання причин виникнення міграції за кордоном, у країнах-донорах мігрантів. Про це у понеділок, 20 травня, повідомляє агенція Reuters, цитуючи відповідний документ німецького міністерства фінансів.

Таким чином, порівняно з попереднім, 2017-м роком, видатки з бюджету ФРН на ці цілі зросли приблизно на 11 відсотків - роком раніше на інтеграцію біженців та боротьбу з причинами виникнення міграції було витрачено 20,8 мільярда євро. Торік 7,9 мільярда євро з німецького бюджету пішло на заходи, спрямовані на те, щоб покращити умови життя мігрантів у країнах їхнього походження - це на 16 відсотків більше, ніж у 2017 році.

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Своєю чергою 16 німецьких федеральних земель, які здебільшого опікуються питаннями інтеграції біженців, отримали з федерального бюджету 7,5 мільярда євро, що є збільшенням на 14 відсотків порівняно з попереднім роком.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) неодноразово підтверджувала, що досі вважає правильним своє рішення у 2015 році відкрити кордони країни для сотень тисяч біженців, переважно з мусульманських країн, мотивуючи його гуманітарною необхідністю.

За даними Німецького відомства з питань біженців (BAMF), у 2018 році в Німеччині подали понад 185 тисяч заяв із проханням про надання притулку.

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