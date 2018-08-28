 У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія - 436 мільйонів доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.08.2018

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Економіка

У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія - 436 мільйонів доларів

З початку 2018 року Росія вклала в українську економіку понад 400 мільйонів доларів прямих інвестицій. Найбільше коштів було спрямовано у фінансовий та страховий сектори.

Росія у другому кварталі 2018 року інвестувала гроші в Україну

Росія у другому кварталі 2018 року інвестувала гроші в Україну

У першій половині 2018 року Росія влила в українську економіку найбільше грошей серед інших країн - 436 мільйонів доларів. Про це у середу, 29 серпня, повідомила Державна служба статистики України. Це становить майже 35 відсотків від загальної суми інвестицій з усіх країн за півроку.

В інвестиційному відділі Держстату 30 серпня повідомили DW, що російські інвестиції прийшли в Україну в другому кварталі, а в першому їх майже не було. При цьому сумарний обсяг прямих інвестицій з боку Росії на 1 липня становив 824 мільйони доларів, що складає лише 2,5 відсотка загальних вкладень. Найбільшими інвесторами за цим показником є Кіпр, акціонерний капітал з якого становив 28 відсотків усіх закордонних інвестицій в Україні, та Нідерланди - 21 відсоток.

Після Росії великими інвесторами в Україну в першому півріччі стали Кіпр (219 мільйонів доларів) і Нідерланди (207 мільйонів доларів).

DW.COM

Попри воєнний конфлікт у минулому році Росія стала найбільшим українським інвестором. Вона надала 1,6 мільярда доларів, більшість із яких пішли на підтримку російських банків в Україні. (03.03.2017)

Водночас майже 60 відсотків від цих грошей інвестори вклали в українську фінансову та страхову сфери - 750 мільйонів доларів. А ось у промисловість було інвестовано 103 мільйони доларів, в інформаційну та телекомунікаційну галузі - 100 мільйонів доларів.

Своєю чергою, Україна традиційно вкладала найбільше грошей у Кіпр - загальний обсяг прямих інвестицій з України у цей офшор на 1 липня становив 5,9 мільярда доларів, що складає майже 94 відсотки усього обсягу.

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Докладно

Росія у другому кварталі 2018 року інвестувала гроші в Україну

У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія

З початку 2018 року Росія вклала в українську економіку понад 400 мільйонів доларів прямих інвестицій. 

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