 У 2018 році в авіакатастрофах у світі загинули 523 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

У 2018 році в авіакатастрофах у світі загинули 523 людини

Авіакомпанії перевезли торік 4,3 мільярда пасажирів, виконавши 46,1 мільйона рейсів. За увесь рік сталися 11 аварій із загиблими, кажуть у Міжнародній асоціації повітряного транспорту.

В авіакатастрофі на Кубі в травні 2018 року загинули 110 пасажирів

В авіакатастрофі на Кубі в травні 2018 року загинули 110 пасажирів

Упродовж 2018 року внаслідок авіакатастроф загинули 523 пасажири та члени екіпажу. Такі дані містить оприлюднений у четвер, 21 лютого, звіт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). За даними організації, торік було зафіксовано 62 аварії та авіакатастрофи, з яких 11 - зі смертельними випадками.

Щодо загальної кількості загиблих унаслідок авіакатастроф, то в 2018 році статистика дещо гірша, ніж у попередні кілька років. За даними ІАТА, з 2013 по 2017 рік щороку в авіакатастрофах гинуло в середньому 234,4 людини.

Утім, попри деяке зростання кількості загиблих, авіація й надалі залишається найбільш безпечним видом транспорту. За 2018 рік авіакомпанії перевезли 4,3 мільярда пасажирів, виконавши 46,1 мільйона рейсів.

Загалом співвідношення аварій до кількості рейсів становило 1,35 на один мільйон, або одна аварія на 740 тисяч рейсів. З 2013 по 2017 роки співвідношення аварій до кількості рейсів становило 1,79 на мільйон.

Виходячи з наявної на сьогодні статистики, пасажиру потрібно впродовж 241 року щодня здійснювати один переліт літаком, перш ніж він зіткнеться з аварією, в котрій загине хтось із тих, хто перебуває на борту, наголошують у ІАТА.

Більше інформації щодо конфліктних зон

Тим часом Рада з безпеки Нідерландів - орган, що займається вивченням причин аварій та катастроф, - 21 лютого наголосила на необхідності отримання детальнішої інформації про можливі ризики щодо польотів над зонами конфліктів.

Про це йдеться в оприлюдненій 21 лютого доповіді Ради. В аналогічній доповіді цього органу в 2015 році йшлося про  збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом . У цьогорічній доповіді вказується на прогрес відтоді у питанні обміну інформацією щодо потенційних ризиків польотів над зонами конфліктів, однак наголошується на необхідносі зробити ще більше. Зокрема зазначається, що "вкрай мало змінилося у питанні управління повітряним простором у країнах, в яких точаться збройні конфлікти", цитує агенція новин AP.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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