У 2018 році в авіакатастрофах у світі загинули 523 людини

Упродовж 2018 року внаслідок авіакатастроф загинули 523 пасажири та члени екіпажу. Такі дані містить оприлюднений у четвер, 21 лютого, звіт Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). За даними організації, торік було зафіксовано 62 аварії та авіакатастрофи, з яких 11 - зі смертельними випадками.

Щодо загальної кількості загиблих унаслідок авіакатастроф, то в 2018 році статистика дещо гірша, ніж у попередні кілька років. За даними ІАТА, з 2013 по 2017 рік щороку в авіакатастрофах гинуло в середньому 234,4 людини.

Утім, попри деяке зростання кількості загиблих, авіація й надалі залишається найбільш безпечним видом транспорту. За 2018 рік авіакомпанії перевезли 4,3 мільярда пасажирів, виконавши 46,1 мільйона рейсів.

Загалом співвідношення аварій до кількості рейсів становило 1,35 на один мільйон, або одна аварія на 740 тисяч рейсів. З 2013 по 2017 роки співвідношення аварій до кількості рейсів становило 1,79 на мільйон.

Виходячи з наявної на сьогодні статистики, пасажиру потрібно впродовж 241 року щодня здійснювати один переліт літаком, перш ніж він зіткнеться з аварією, в котрій загине хтось із тих, хто перебуває на борту, наголошують у ІАТА.

Більше інформації щодо конфліктних зон

Тим часом Рада з безпеки Нідерландів - орган, що займається вивченням причин аварій та катастроф, - 21 лютого наголосила на необхідності отримання детальнішої інформації про можливі ризики щодо польотів над зонами конфліктів.

Про це йдеться в оприлюдненій 21 лютого доповіді Ради. В аналогічній доповіді цього органу в 2015 році йшлося про збиття рейсу MH17 у небі над Донбасом . У цьогорічній доповіді вказується на прогрес відтоді у питанні обміну інформацією щодо потенційних ризиків польотів над зонами конфліктів, однак наголошується на необхідносі зробити ще більше. Зокрема зазначається, що "вкрай мало змінилося у питанні управління повітряним простором у країнах, в яких точаться збройні конфлікти", цитує агенція новин AP.