У ЄС шкодують про перетворення Софійського собору на мечеть

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловлює жаль з приводу перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. Цей собор має "величезну символічну, історичну та всесвітню цінність", заявив він у п'ятницю, 10 липня, ввечері в Брюсселі.

Боррель також нагадав Туреччині, що як "співзасновник (міжнародної організації. - Ред.) Альянс цивілізацій" країна взяла на себе зобов'язання розвивати "міжрелігійний та міжкультурний діалог", а також дбати про "толерантність та співіснування".

Нагадаємо, що 10 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мечеть Ая-Софія у Стамбулі - колишній православний Софійський собор, в якому дотепер протягом останніх понад 80 років був розташований музей - відчинить свої двері для вірян 24 липня. Того ж дня турецький президент підписав указ про зміну статусу собору.

Це рішення Ердогана вже піддали жорсткій критиці в Греції та на Кіпрі. У свою чергу, в ЮНЕСКО заявили, що "глибоко шкодують" про рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі з музею на мечеть, і констатували, що з ними ніхто навіть не радився перед ухваленням такого рішення. Про своє "розчарування" рішенням влади Туреччини заявили також у Державному департаменті США.