 У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.10.2020

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Економіка

У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників

Рада ЄС рекомендувала державам Євросоюзу та Єврокомісії подбати про покращення умов працевлаштування на сезонні роботи. Ці рекомендації можуть стосуватися і сезонних працівників з України.

Сезонні працівників на сільському господарстві у ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо покращення умов роботи та проживання сезонних працівників у ЄС, зокрема і з третіх країн. Про це пресслужба Ради повідомила у понеділок, 12 жовтня. Сам документ, датований 9 жовтня, містить низку рекомендацій, адресованих передусім державам ЄС, адже саме вони відповідальні за дотримання трудового законодавства.

Одна з рекомендацій - забезпечити, аби цілковито дотримувалися європейських та національних норм щодо залучення громадян третіх країн на сезонні роботи та створення для них умов праці та проживання. Для цього держави мають зокрема надавати працівникам інформацію про їхні права та обов'язки зрозумілою для них мовою. Це може бути їхня рідна мова або ж мова, яку вони, найімовірніше, розуміють.

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Рада ЄС пропонує подумати над запровадженням чітких правил для агенцій з працевлаштування на сезонні роботи. Йдеться про те, щоб ці агенції не могли збирати надмірну чи незаконну платню за відправку людей в іншу країну на сезонні роботи. За задумом Ради ЄС, агенції повинні надавати простою мовою інформацію про тривалість працевлаштування, про те, як нараховується зарплата та чи вираховується з неї оплата за помешкання, про умови роботи та оплату медичної допомоги.

У Раді ЄС хочуть, щоб схожі вимоги діяли і для агенцій у країнах за межами Євросоюзу. Для цього в документі радять державам ЄС і Єврокомісії запровадити в угоди з третіми країнами положення про заборону нечесних практик рекрутування сезонних працівників, наприклад, щоб із них не збирали надмірну плату за працевлаштування на сезонні роботи до ЄС.

Також національним держава і Єврокомісії радять подбати про те, щоб сезонним працівникам не виплачували зарплату, нижчу за стандарти країни, де вони працюють. Також вони мають запобігти "експлуататорським практикам" і торгівлі людьми, які поїхали на сезонні роботи.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу щороку видають дозволи десяткам тисяч українців на сезонні роботи, зокрема в сільському господарстві.

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Докладно

Сезонні працівників на сільському господарстві у ЄС

У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників

Рада ЄС рекомендувала державам Євросоюзу подбати про покращення умов працевлаштування на сезонні роботи.  

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