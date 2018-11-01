 У ЄС розкритикували американські санкції щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2018

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Новини

У ЄС розкритикували американські санкції щодо Ірану

Представники Євросоюзу, Німеччини, Франції та Великобританії розкритикували рішення США запровадити нові санкції проти Ірану. Вони працюють над можливостями для захисту європейських компаній, які працюють з Тегераном.

Федеріка Могеріні та представники ФРН, Франції та Великобританії виступили проти американських санкцій щодо Ірану

Федеріка Могеріні та представники ФРН, Франції та Великобританії виступили проти американських санкцій щодо Ірану

У Євросоюзі висловили жаль через рішення США про другий пакет американських санкцій проти Ірану, які будуть запроваджені з 5 листопада. Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, а також міністрів закордонних справ та міністрів фінансів Німеччини, Франції та Великобританії, оприлюдненій у п'ятницю, 2 листопада.

"Ми глибоко шкодуємо через подальше запровадження санкцій з боку США у зв'язку з виходом останніх з Об'єднаного всеосяжного плану дій", - йдеться у заяві. Сторони наголошують, що згідно з даними МАГАТЕ, Іран виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до ядерної угоди.

У заяві йдеться, що європейські країни зобов'язалися працювати для збереження та підтримки співпраці з Іраном та продовження іранського експорту нафти та газу. "Наша мета - захистити європейських економічних операторів, що займаються законним бізнесом з Іраном", - йдеться у повідомленні.

Сторони зазначають, що продовжують роботу в цьому напрямку, у тому числі з Росією та Китаєм, а також третіми країнами, які зацікавлені у підтримці угоди з Іраном. У заяві також наголошується, що зараз ведеться робота зі створення механізму для проведення трансакцій з Тегераном, що дозволить європейським експортерам та імпортерам законно торгувати з ним.

DW.COM

Вашингтон, запроваджуючи другий пакет санкцій проти Тегерана, намагатиметься не нашкодити союзникам, зазначив Джон Болтон. (01.11.2018)

Тегеран очікує наступних санкцій з боку Вашингтона, котрі насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики. (02.11.2018)

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що попри запровадження другого пакету санкцій щодо Ірану, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана. Але серед них немає жодної країни, що входить до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

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