У ЄС розкритикували американські санкції щодо Ірану

У Євросоюзі висловили жаль через рішення США про другий пакет американських санкцій проти Ірану, які будуть запроваджені з 5 листопада. Про це йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, а також міністрів закордонних справ та міністрів фінансів Німеччини, Франції та Великобританії, оприлюдненій у п'ятницю, 2 листопада.

"Ми глибоко шкодуємо через подальше запровадження санкцій з боку США у зв'язку з виходом останніх з Об'єднаного всеосяжного плану дій", - йдеться у заяві. Сторони наголошують, що згідно з даними МАГАТЕ, Іран виконує взяті на себе зобов'язання відповідно до ядерної угоди.

У заяві йдеться, що європейські країни зобов'язалися працювати для збереження та підтримки співпраці з Іраном та продовження іранського експорту нафти та газу. "Наша мета - захистити європейських економічних операторів, що займаються законним бізнесом з Іраном", - йдеться у повідомленні.

Сторони зазначають, що продовжують роботу в цьому напрямку, у тому числі з Росією та Китаєм, а також третіми країнами, які зацікавлені у підтримці угоди з Іраном. У заяві також наголошується, що зараз ведеться робота зі створення механізму для проведення трансакцій з Тегераном, що дозволить європейським експортерам та імпортерам законно торгувати з ним.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що попри запровадження другого пакету санкцій щодо Ірану, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана. Але серед них немає жодної країни, що входить до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.