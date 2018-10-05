У ЄС розглядають пропозицію Берліна щодо санкцій за хакерську атаку на Бундестаг

Німецький уряд запропонував країнам-членам ЄС запровадити спільні санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п'ять років тому. У федеральному уряді Німеччини вважають, що до неї був причетний хакер Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації (ГРУ). Ініціативу запровадити спільні санкції Берлін зробив ще 3 червня, однак рішення в ЄС поки не ухвалене. Про це в неділю, 12 липня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на отриману копію відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

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Федеральна прокуратура Німеччини 5 травня видала ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна. У прокуратурі припускають, що він є членом хакерської групи APT28 і підозрюють, що Бадін "відповідав за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року".

Федеральний уряд "подав пропозиції щодо санкцій в рамках ЄС і представив масштабний пакет доказів на основі результатів розслідування німецьких органів, розвідувальної інформації та загальнодоступних джерел" та надіслав їх іншим країнам-членам ЄС, йдеться у відповіді уряду на запит фракції Лівої партії.

Речник Єврокомісії у відповідь на запит dpa зазначив, що окремі країни ЄС можуть вносити такі пропозиції. "Далі рішення за Радою ЄС, яке має бути ухвалене одноголосно", - зауважив він, додавши, що відповідне повідомлення зроблять лише після ухвалення такого рішення.

Якщо ЄС таки запровадить санкції за хакерську атаку на Бундестаг, то це стане першим випадоком застосування режиму санкцій у відповідь на кібератаки з моменту його ухвалення в травні 2019 році.

Нагадаємо, у травні 2015 року стало відомо про найбільшу хакерську атаку проти німецького Бундестагу. Тоді багато комп'ютерів у офісах депутатів, а також в офісі канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) були заражені шпигунським програмним забезпеченням.

У 2017 році Рада ЄС вирішила розробити основу для спільної дипломатичної відповіді Євросоюзу на шкідливу кібердіяльність - так званий набір інструментів кібердипломатії (Cyber Diplomacy Toolbox).

Цей "набір інструментів" націлений на "окремих осіб чи групи, а не на країни", наголосили у федеральному уряді у відповіді на запит фракції Лівої партії.

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