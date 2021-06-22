У ЄС підготують альтернативу інфраструктурним проєктам Китаю

Євросоюз має намір розробити нову стратегію зі сприяння розвитку інфраструктури в інших країнах, яка має стати альтернативою до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях". Це рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС на своєму засіданні у понеділок, 12 липня, в Брюсселі.

Китай використовує інфраструктуру для посилення свого впливу

"Ми бачимо, що Китай використовує свої економічні та фінансові можливості в усьому світі, аби посилити свій політичний вплив. Жалітися тут не допоможе. Натомість ми самі повинні пропонувати альтернативи", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) перед початком засідання Ради ЄС.

За словами урядовця, багато країн Європи, Африки та Латинської Америки побачили на власному досвіді, що дії Китаю спрямовуються "власними інтересами" Пекіна, через що вони шукають альтернатив. "Ми повинні використати цю динаміку, аби запропонувати багатьом країнам альтернативу. Для цього у нас повинні бути конкретні пропозиції та проєкти", - зазначив Маас та додав, що для цього Євросоюз має тісно співпрацювати зі США.

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Якими мають бути інфраструктурні проєкти ЄС для інших країн

У самому рішенні Ради ЄС Китай не згадується. Утім, на нього вказують: "Рада ЄС відзначає, що інші ключові економіки розробили власні підходи та інструменти до інфраструктури та наголошують, що всі ці ініціативи та дії повинні відповідати високим міжнародним стандартам". Міністри наголосили, що інфраструктурна стратегія Євросоюзу має засновуватися на дотриманні прав людини та міжнародного права, а також бути сталою в екологічних, соціальних і економічних аспектах.

Конкретні пропозиції та проєкти для третіх країн повинна тепер розробити Єврокомісія. За рішенням Ради ЄС, їх повинні представити не пізніше весни 2022 року. Брюссельські чиновники мають також підготувати схеми фінансування цих інфраструктурних проєктів з залученням як державних коштів, так і приватних інвестицій. Зокрема Рада ЄС говорить про фінансування з довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, а також від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку з реконструкції та розвитку.

Також Рада ЄС хоче, щоб інфраструктурна стратегія Євросоюзу була видимою для громадськості. Для цього вона повинна мати назву та логотип, які би були легко впізнаваними.

Тема китайських інвестицій у інфраструктуру і небезпек, пов'язаних з ними, активно обговорюється в Україні після підписання 30 червня Києвом і Пекіном угоди про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури.

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