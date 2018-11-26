 У ЄС пропонують за 30 років скоротити до нуля викиди парникових газів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

У ЄС пропонують за 30 років скоротити до нуля викиди парникових газів

Країни ЄС можуть скоротити на 100 відсотків викиди парникових газів до 2050 року. Про це йдеться у стратегії захисту клімату, яку оприлюднила Єврокомісія.

Викиди вуглекислого газу у країнах Євросоюзу можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років, йдеться у стратегії для захисту клімату до 2050 року, яку оприлюднила Єврокомісія

Викиди парникових газів у країнах Євросоюзу можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років. Про це йдеться у стратегії для захисту клімату до 2050 року, яку оприлюднила Єврокомісія в середу, 28 листопада, у Брюсселі.

У стратегії описано вісім сценаріїв розвитку подій. Два сценарії передбачають скорочення викидів парникових газів до нуля. Інші сценарії враховують скорочення викидів на 80-95 відсотків, передає інформагенція Reuters.

Скорочення викидів на 100 відсотків "цілком можливе", заявив єврокомісар із питань захисту клімату Мігель Аріас Каньєте. За його словами, це потребуватиме значних інвестицій: до 290 мільярдів євро на рік. З іншого боку, країни ЄС могли б заощадити ці кошти на імпорті енергоносіїв, вказав єврокомісар.

У документі йдеться про відмову від використання нафти, вугілля і природного газу, під час згоряння яких виділяється вуглекислий газ. Згідно зі стратегією, до 2050 року понад половина потреб країн ЄС у енергії має покриватися за допомогою електрики. Для громадян це означає використання електромобілів і часткове опалення помешкань за допомогою струму. Виробництво електроенергії має відбуватися на 80 відсотків за допомогою відновлюваних джерел і на 15 відсотків - за допомогою АЕС, пише dpa.

Фахівці ООН напередодні підрахували, що держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні найближчим часом щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу, щоб запобігти кліматичній катастрофі на планеті. За даними ООН, у 2017 році обсяг викидів вуглекислого газу на планеті зріс і перевищив 53 гігатонни.

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    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

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    Якщо дивитися з землі, то посуха, що вже кілька років триває в австралійському штаті Новий Південний Уельс, перетворила ландшафт на брунатну піщану пустелю. Але з висоти пташиного польоту тут проглядаються справжні художні форми й контури.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Посуха нагадує рак

    На одному з фермерських дворів самотою лежить біле, мов кістка, висохле дерево. Власниця ферми каже: "Посуха дещо нагадує рак - вона немов прогризається крізь тебе. Стає дедалі сухіше, ситуація - дедалі серйознішою, а життя складнішим". За даними представників влади, посуха зачепила близько 95 відсотків території штату Новий Південний Уельс.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Безводдя й тварини

    Ось тут кенгуру втамовує спрагу з корита на одній з ферм штату Новий Південний Уельс. Для місцевих тварин посуха досить небезпечна. Приміром, з метою попередити можливі лісові пожежі в провінції зрубують евкаліптові дерева, внаслідок чого коалам нема чим харчуватися.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Лихо для фермерів

    Посуха особливо дошкуляє фермерам. Якщо за кілька місяців на фермі Джіммі Маккеона не стане сіна, то засноване його дідом ще 1901 року господарство зазнає небачених збитків. У регіоні з 2010 року практично не було опадів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Брак трави

    На лугах трави не лишилося. Тож вівцям доводиться харчуватися збіжжям, яке фермер розсипав довгою смужкою. Уряд Австралії пообіцяв фермерам грошову допомогу обсягом близько одного мільярда австралійських доларів.

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Рятівні гілячки для корів

    Один з фермерів видерся на дерево, спилює зелені гілляки й кидає їх додолу зголоднілим коровам. Це - єдиний харч, що ще залишився для його худоби. Адже в деяких регіонах Австралії цього разу метеорологи зафіксували друге за спекотою літо (грудень-лютий) та вкрай теплу й суху осінь (березень-травень).

  • Австралія

    Коли посуха стає химерним абстрактним мистецтвом

    Візерунки на полях

    На цьому полі у штаті Новий Південний Уельс проглядаються сліди оранки та посухи. Візерунок дещо нагадує традиційні наскельні розписи аборигенів.

    Автор: Давид Ель, Валерій Сааков


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