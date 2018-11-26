У ЄС пропонують за 30 років скоротити до нуля викиди парникових газів

Викиди парникових газів у країнах Євросоюзу можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років. Про це йдеться у стратегії для захисту клімату до 2050 року, яку оприлюднила Єврокомісія в середу, 28 листопада, у Брюсселі.

У стратегії описано вісім сценаріїв розвитку подій. Два сценарії передбачають скорочення викидів парникових газів до нуля. Інші сценарії враховують скорочення викидів на 80-95 відсотків, передає інформагенція Reuters.

Скорочення викидів на 100 відсотків "цілком можливе", заявив єврокомісар із питань захисту клімату Мігель Аріас Каньєте. За його словами, це потребуватиме значних інвестицій: до 290 мільярдів євро на рік. З іншого боку, країни ЄС могли б заощадити ці кошти на імпорті енергоносіїв, вказав єврокомісар.

У документі йдеться про відмову від використання нафти, вугілля і природного газу, під час згоряння яких виділяється вуглекислий газ. Згідно зі стратегією, до 2050 року понад половина потреб країн ЄС у енергії має покриватися за допомогою електрики. Для громадян це означає використання електромобілів і часткове опалення помешкань за допомогою струму. Виробництво електроенергії має відбуватися на 80 відсотків за допомогою відновлюваних джерел і на 15 відсотків - за допомогою АЕС, пише dpa.

Фахівці ООН напередодні підрахували, що держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні найближчим часом щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу, щоб запобігти кліматичній катастрофі на планеті. За даними ООН, у 2017 році обсяг викидів вуглекислого газу на планеті зріс і перевищив 53 гігатонни.