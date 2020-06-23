 У ЄС поки не змогли погодити список третіх країн, для яких відкриють кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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У ЄС поки не змогли погодити список третіх країн, для яких відкриють кордони

Якщо країнам ЄС таки вдасться погодити критерії для країн, громадянам яких дозволятиметься в'їзд до ЄС, то відповідний документ може бути підписаний 29 червня.

ЄС не зміг узгодити список країн, для жителей з липня яких знімуть обмеження на в'їзд

ЄС не зміг узгодити список країн, для жителей з липня яких знімуть обмеження на в'їзд

Країни Європейського Союзу не змогли домовитися в п'ятницю, 26 червня, про остаточний "безпечний список" третіх країн, жителям яких буде дозволено в'їжджати на територію ЄС з початку липня. Для вироблення критеріїв, згідно з якими зніматимуться обмеження на в'їзд, а також для узгодження списку країн посли 27 країн-членів ЄС зібралися в п'ятницю в другій половині дня.

Їм представили попередній список з 10-20 країнами, але багато послів заявили, що їм необхідні консультації зі своїми урядами, інформує агентство Reuters. Повідомляється, що у списках точно відсутні Сполучені Штати Америки, Бразилія та Росія. Натомість, за даними агенції dpa, обмеження можуть зняти для Південної Кореї й Нової Зеландії. За повідомленням деяких ЗМІ, у "зеленому" списку може опинитися й Україна.  

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Дискусії тривали й у ніч на суботу, 27 червня. Очікується, що неформальні відповіді від країн ЄС з цього питання можуть надійти ближче до вечора суботи. Якщо країнам ЄС таки вдасться погодити критерії для країн, громадянам яких дозволятиметься в'їзд до ЄС, то відповідний документ може бути підписаний у понеділок, 29 червня.

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11 червня Єврокомісія порекомендувала країнам-членам ЄС починаючи з 1 липня почати поступово відкривати свої зовнішні кордони. У Єврокомісії наголосили, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС буде лише тоді ефективним, коли воно буде "координованим і уніфікованим". "Тому держави-члени мають погодити спільний список країн поза ЄС, для яких обмеження на поїздки буде знято з 1 липня. Його будуть регулярно переглядати", - заявили в пресслужбі Єврокомісії..

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