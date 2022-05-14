У ЄС планують полегшити конфіскацію майна, здобутого злочинним шляхом

Єврокомісія з метою боротьби проти організованої злочинності має намір запропонувати поправки до законодавства, які спростять конфіскацію майна, нажитого злочинним шляхом. Нові заходи планується поширити також на російських та білоруських олігархів та політиків, пов'язаних із війною Росії в Україні, повідомив заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag, яке було оприлюднене в суботу, 14 травня.

"Єврокомісія найближчим часом висуне пропозицію про удосконалення чинних правових рамок ЄС, які стосуються конфіскації майна, аби посилити повноваження національних органів правопорядку із вияву, заморозки й конфіскації майна, яке нажите злочинним шляхом, та керування ним", - сказав Схінас, відзначивши, що чинних законів недостатньо, аби позбавити організовану злочинність високих прибутків.

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Заходи проти російських олігархів та політиків

За словами Маргарітіса Схінаса, обсяг злочинних доходів у ЄС становить не менше 139 мільярдів євро, але з цієї суми вдається конфіскувати лише один відсоток. Розроблені Єврокомісією поправки дозволять конфіскувати злочинні кошти та керувати ними без обвинувального вироку суду, відзначив Схінас. Він також повідомив, що нові правила допоможуть Єврокомісії ефективніше виконувати санкції проти олігархів та близьких до Путіна політиків.

"Дуже конкретний приклад того, наскільки важлива заморозка та конфіскація майна, ми бачимо у зв'язку із санкціями ЄС проти росіян та білорусів, які сприяли війні в Україні", - сказав Схінас.

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