 У ЄС очікують, що Анкара припинить шантаж мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

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Новини

У ЄС очікують, що Анкара припинить шантаж мігрантами

Брюссель очікує, що Анкара припинить тиснути на ЄС кризою мігрантів, заявив Єврокомісар Йоганнес Ган. Він додав, що ЄС готовий виділити Туреччині фінансову допомогу, але вона вже буде меншою.

Єврокомісар Йоганнес Ган пов'язав надання Туреччині фінансової допомоги із припиненням надсилання мігрантів на кордони країн ЄС

Єврокомісар Йоганнес Ган пов'язав надання Туреччині фінансової допомоги із припиненням надсилання мігрантів на кордони країн ЄС

Єврокомісар Йоганнес Ган пов'язав надання Туреччині подальшої фінансової допомоги із припиненням надсилання мігрантів на кордони країн ЄС. "Ми очікуємо на закінчення політики шантажу Анкари, яка відправляє мігрантів у напрямку ЄС", - заявив Ган виданню Die Welt.

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Під час спроби дістатися грецького острова Лесбос у морі потонув хлопчик, решту мігрантів з човна вдалося врятувати. На турецько-грецькому кордоні знову виникли сутички між мігрантами та правоохоронцями. (02.03.2020)

Той, хто думає випробувати єдність Європи, буде розчарований, наголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала Анкару не використовувати біженців у своїх політичних інтересах. (03.03.2020)

Протидіяти поверненню біженців з Греції буде додатково тисяча турецьких силовиків, яких Анкара перекинула на кордон. (05.03.2020)

Укладена 2016 року угода між Євросоюзом і Туреччиною про реадмісію біженців більше не діятиме, заявив турецький лідер у розмові з Меркель. У Берліні поки не прокоментували цю заяву. (06.03.2020)

Після цього, за його словами, Брюссель буде готовий "надати подальшу фінансову допомогу для підтримки біженців у Туреччині". Ці кошти видаватимуть знаною мірою через організації, що надають допомогу. Утім, вона буде "значно меншою, ніж надавалося за останні чотири роки", зауважив Ган. Він пояснив це також і тим, що "багато шкіл, дитячих садків і лікарень для біженців вже збудовані, їх не потрібно знову фінансувати".

Крім того, за словами Гана, також ідеться про питання збалансованості фінансової допомоги. "ЄС прагне збалансованого фінансування, яке враховує інші важливі країни, такі як Ліван та Йорданія. Обидві країни приймають значно більше біженців з розрахунку на кількість їхнього населення, ніж Туреччина",- наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, у рамках угоди, ЄС і Туреччина домовилися, що з березня 2016 року Брюссель надасть Анкарі шість мільярдів євро на допомогу біженцям. Більшість з цієї суми вже надали або запланували видати. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.

Ердоган також заявив, що відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до кордону і Егейським морем до островів Греції. Повідомлялося, що щонайменше одна дитина потонула, ще кільком, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.

Також тисячі мігрантів прибули до сухопутного кордону Греції та Туреччини. Вони намагалися прорватися через кордон країни ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували водомети і сльозогінний газ.

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