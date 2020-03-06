У ЄС очікують, що Анкара припинить шантаж мігрантами

Єврокомісар Йоганнес Ган пов'язав надання Туреччині подальшої фінансової допомоги із припиненням надсилання мігрантів на кордони країн ЄС. "Ми очікуємо на закінчення політики шантажу Анкари, яка відправляє мігрантів у напрямку ЄС", - заявив Ган виданню Die Welt.

Після цього, за його словами, Брюссель буде готовий "надати подальшу фінансову допомогу для підтримки біженців у Туреччині". Ці кошти видаватимуть знаною мірою через організації, що надають допомогу. Утім, вона буде "значно меншою, ніж надавалося за останні чотири роки", зауважив Ган. Він пояснив це також і тим, що "багато шкіл, дитячих садків і лікарень для біженців вже збудовані, їх не потрібно знову фінансувати".

Крім того, за словами Гана, також ідеться про питання збалансованості фінансової допомоги. "ЄС прагне збалансованого фінансування, яке враховує інші важливі країни, такі як Ліван та Йорданія. Обидві країни приймають значно більше біженців з розрахунку на кількість їхнього населення, ніж Туреччина",- наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, у рамках угоди, ЄС і Туреччина домовилися, що з березня 2016 року Брюссель надасть Анкарі шість мільярдів євро на допомогу біженцям. Більшість з цієї суми вже надали або запланували видати. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду.

Ердоган також заявив, що відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до кордону і Егейським морем до островів Греції. Повідомлялося, що щонайменше одна дитина потонула, ще кільком, за словами турецької сторони, вдалося врятуватися.

Також тисячі мігрантів прибули до сухопутного кордону Греції та Туреччини. Вони намагалися прорватися через кордон країни ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували водомети і сльозогінний газ.