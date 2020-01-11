У ЄС очікують від Ірану прозорого розслідування обставин збиття літака МАУ

Європейський Союз (ЄС) розраховує, що іранська влада й надалі співпрацюватиме в розслідуванні обставин збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це в суботу, 11 січня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

У поширеній пресслужбою відомства заяві наголошується, що в Брюсселі "очікують, що Іран продовжить співпрацю і проведе всеосяжне і прозоре розслідування" обставин трагедії. Крім того, у ЄС сподіваються, що це розслідування буде відповідати міжнародним стандартам, йдеться в поширеній заяві.

"Ми шкодуємо через цю трагедію, що призвела до загибелі багатьох людей з різних країн, і висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям і близьким", - зазначається в заяві. Водночас у Брюсселі вказали на необхідність вжити належних заходів, щоб не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.

Нагадаємо, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули. Серед них були громадяни Ірану, України, Канади, Німеччини, Афганістану, а також піддані Швеції та Великобританії.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За його словами, український літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером. Як стверджує Хаджізаде, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.