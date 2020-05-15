 У ЄС остаточно затвердили 1,2 мільярда євро кредиту для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2020

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Новини

У ЄС остаточно затвердили 1,2 мільярда євро кредиту для України

Рада ЄС затвердила екстрену макрофінансову допомогу Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам ЄС. Це кредити, які мають підтримати платіжний баланс країн в часи кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Рада ЄС остаточно затвердила надання макрофінансової допомоги Україні

Рада ЄС остаточно затвердила надання макрофінансової допомоги Україні

Рада Євросоюзу затвердила пакет екстреної макрофінансової допомоги для десяти країн політики сусідства та розширення. Загальний обсяг кредитного пакета становить 3 мільярди євро, з них для України передбачено 1,2 мільярда євро. Потреба в ньому постала через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Це рішення ухвалили у середу, 20 травня, повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Які країни отримають кредити ЄС і для чого?

Не всі країни політики сусідства та розширення ЄС отримають допомогу. Зі "Східного партнерства", крім України, її передбачено для Грузії (150 мільйонів євро) та Молдови (100 мільйонів євро). Білорусь просила Брюссель про макрофінансову допомогу через поширення коронавірусу, але рішення про це поки немає. Другий за обсягом пакет кредитів отримає Туніс - 600 мільйонів євро. Допомога також передбачена для країн Західних Балкан, за винятком Сербії.

У ЄС пояснюють потребу надання макрофінансової допомоги тим, що через пандемію міжнародна торгівля скоротилася, а капітал почав уникати ринки, що розвиваються. Це створило різке навантаження на платіжний баланс цих країн. Макрофінансова допомога є кредитами на сприятливих умовах, які ЄС виділяє сусіднім країнам для підтримки їхнього платіжного балансу. Максимальний термін погашення позик - 15 років.

У Єврокомісії, запропонувавши у квітні програму макрофінансової допомоги, нагадали, що Україні цього року потрібно буде виплатити близько п'яти мільярдів доларів США зовнішнього боргу.

Якими є умови виплати допомоги?

Оскільки це "антикризова" макрофінансова допомога, тому програма діятиме один рік, а не 2,5, як зазвичай. Перший транш ЄС готовий буде виплатити одразу після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Єврокомісією та Кабміном України. Специфічних умов від ЄС для цього не буде. Щоправда, спершу Києву треба буде остаточно розморозити співпрацю з МВФ. "Другий транш виділять, як тільки будуть виконані умови, зазначені в меморандумі", - йшлося у пропозиції Єврокомісії про програму екстреного макрофіну.

Ці умови будуть різними для кожної з десяти країн. У документі вказується, що їхніми завданнями є посилення макроекономічної стабільності, покращення макроекономічного менеджменту, врядування та прозорості, а також створення умов для зростання ВВП. "Крім того, вони (умови. - Ред.) мають бути сформульовані таким чином, щоб їх можна було впровадити за короткий час і в контексті пандемії, яка триває", - додається у пропозиції.

Також є передумови для надання макрофінансової допомоги, чинні для всіх країн-партнерок ЄС. Крім співпраці з МВФ, це також повага до демократичних механізмів, включно з багатопартійною системою, верховенство права та дотримання прав людини.

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