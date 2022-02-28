 У ЄС обмежать доступ в соцмережах до російського телебачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

У ЄС обмежать доступ в соцмережах до російського телебачення

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 1 березня.

На масовій антипутінській демонстрації у Кельні (Німеччина)

На масовій антипутінській демонстрації у Кельні (Німеччина)

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.  

Хроніки 24-28 лютого читайте тут.

 DW  стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)

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Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.

Читайте також: ЄС постачає зброю Україні: що варто знати про це історичне рішення

Дивитись відео 05:51

Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022)

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