У ЄС обмежать доступ в соцмережах до російського телебачення

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 1 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24-28 лютого читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)
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Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.
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