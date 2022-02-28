У ЄС обмежать доступ в соцмережах до російського телебачення

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-28 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)

++00.05++

Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.

Читайте також: ЄС постачає зброю Україні: що варто знати про це історичне рішення