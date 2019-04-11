 У ЄС затвердили нові правила для далекобійників: що зміниться | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2020

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Європа

У ЄС затвердили нові правила для далекобійників: що зміниться

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.

У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

У Євросоюзі схвалили велику реформу, яка змінить умови роботи далекобійників і компаній, які займаються автомобільними перевезеннями. Запеклі дебати довкола неї точилися три роки. Пакет законодавчих актів остаточно затвердив Європарламент. Результати голосування євродепутатів оголосили у четвер, 9 липня. За допомогою нововведень у ЄС хочуть покращити умови роботи водіїв та покласти край практиці, яка негативно впливає на конкуренцію на ринку автоперевезень.

Робота та відпочинок далекобійників

За старими правилами, кожному далекобійникові мають виділяти щонайменше 45 годин відпочинку після максимум шести днів роботи. Дозволений і скорочений відпочинок - щонайменше 24 години. Але під час наступного щотижневого відпочинку водієві повинні компенсувати ті години, які у нього забрали під час скороченого відпочинку.

Нововведення зроблять цю схему гнучкішою. Під час міжнародних перевезень можливими будуть два скорочені щотижневі відпочинки підряд. Але за умови, що їх буде не більше двох під час кожного чотиритижневого періоду. Компенсований час відпочинку розбивати не можна - його водієві повинні компенсувати до кінця третього тижня після скороченого відпочинку.

Скорочений тижневий відпочинок можна буде проводити в кабіні вантажівки. Натомість відпочинок тривалістю понад 45 годин компаніям-перевізникам доведеться організовувати лише за межами автомобіля. Оплачувати приміщення для відпочинку буде працедавець. У цих приміщеннях повинні бути "адекватні" місця для сну та санвузли. Під час організації ночівлі доведеться враховувати і стать водіїв.

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Крім того, транспортні компанії повинні будуть організувати роботу водіїв так, щоб ті мали змогу проводити вдома не менше одного щотижневого відпочинку на кожні чотири тижні роботи. Далекобійники можуть провести його і не вдома, але все одно повинні повернутися на базу, до якої вони приписані.

Безпечні майданчики для паркування

Аби водії могли безпечно й комфортно відпочивати під час поїздки, у ЄС хочуть обладнати мережу сертифікованих майданчиків для паркування. Пройти сертифікацію зможуть лише ті з них, на яких можна буде купити їжу та напої і які, зокрема, будуть захищені від потрапляння сторонніх осіб, матимуть хороше освітлення та санвузли з урахуванням статі водіїв. Єврокомісія публікуватиме список таких майданчиків на спеціальному сайті та оновлюватиме його.

Єврокомісія складатиме та публікуватиме список сертифікованих майданчиків для паркування вантажівок

Єврокомісія складатиме та публікуватиме список сертифікованих майданчиків для паркування вантажівок

Нововведення щодо відпочинку та правила для майданчиків запрацюють уже скоро - через 20 днів після публікації проголосованого Європарламентом регламенту.

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Зміна правил оплати праці водіїв

Громадяни ЄС, маючи робоче місце в одній країні, мають можливість працювати в іншій. Для цього діє спеціальна система відряджання за кордон. Вона дозволяє платити відрядженим працівникам та надавати їм соціальний захист за правилами їхньої рідної країни. Але за кількох умов: якщо така робота за кордоном є тимчасовою, а її умови відповідають мінімальним вимогам країни, де роботу виконують.

За новими правилами, далекобійників також зараховуватимуть до відряджених працівників. Таким чином водіям, які здійснюють перевезення у багатших країнах, треба буде платити більшу зарплатню.

Щоправда, передбачені й винятки. Не треба буде відряджати далекобійників, які їдуть транзитом або здійснюють двосторонні вантажні перевезення - тобто між країною, де зареєстрована їхня компанія, та іншою країною. Під час такої поїздки туди та назад буде дозволено здійснення до двох операцій вивантаження/завантаження, але лише по одній у кожній країні, яку проїжджає вантажівка. Цей виняток зробили, аби авто не їхало порожнім.

Дані нововведення почнуть діяти лише через 18 місяців.

Протидія систематичному каботажу

Нові правила також покликані покласти край практиці, коли компанії з бідніших країн організовують перевезення у багатших державах ЄС. Зокрема фірмам доведеться мати повноцінний офіс з персоналом і флотом автомобілів у країні, де вони надають послуги, а також платити у цій країні податки. Водії також повинні бути приписані до центру операцій у країні надання послуг.

Ці норми, які запрацюють через 18 місяців, спрямовані на протидію систематичному каботажу (внутрішнім перевезенням вантажів у одній країні перевізником з іншої країни ЄС. - Ред.) Водіїв, які здійснюють каботаж, доведеться відряджати. Нинішнє обмеження на каботаж залишиться чинним - не більше трьох операцій за сім днів. Після цього вантажівка не зможе заїжджати до тієї самої країни протягом чотирьох днів, а повинна буде повернутися до країни, де вона зареєстрована.

Так німецька поліція раніше перевіряла записи звичайних тахографів

Так німецька поліція раніше перевіряла записи звичайних тахографів

"Розумні" тахографи у вантажівках

Аби контролювати нові правила, нововведення зроблять обов'язковими "розумні" тахографи, які, зокрема, реєструватимуть перетини кордонів між країнами ЄС. "Розумними" ці пристрої вважаються тоді, коли на них стоять системи супутникової навігації.

Автомобілі, на яких "розумні" тахографи ще не встановлені, доведеться обладнати ними до кінця 2023 року. Додатковий рік виділили для переобладнання тих вантажівок, на яких стоять "розумні" тахографи старішого зразка.

З липня 2026 року під дію нових правил потраплять і водії автомобілів, максимальна дозволена вага яких перевищує 2,5 тонни.

Як нові правила вплинуть на водіїв з України

Умови роботи водіїв з України на території ЄС регулюються Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автоперевезення (ЄУТР). Ця угода продовжить діяти, але нововведення змінять умови роботи й українських далекобійників.

Відряджання працює лише всередині ЄС. Утім, нова директива говорить, що транспортні компанії, зареєстровані за межами Євросоюзу, не зможуть отримати вигідніші умови, ніж компанії з ЄС. Іншими словами, українські далекобійники теж повинні будуть заробляти більше на території ЄС. Тому незабаром Євросоюз почне переговори з третіми країнами щодо закріплення правил, еквівалентних ухваленим нововведенням.

Подібна ситуація і з жорсткішими правилами для перевізників. Зазначається, що транспортні компанії з третіх країн повинні працювати за правилами, еквівалентними нормам ЄС. Задля цього Брюссель планує розпочати переговори з державами, які є учасниками ЄУТР.

Дивитись відео 02:02

Захист від коронавірусу для далекобійників

  • Межа - лише небо

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Межа - лише небо

    Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

  • Увага, затори!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Увага, затори!

    За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

  • Зірвиголови на дорогах

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зірвиголови на дорогах

    Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

  • Посміхайтеся, вас знімають

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Посміхайтеся - вас знімають

    Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

  • Телефони суворо заборонені

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

    Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

    Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

    Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?

    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


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У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

Як зміняться правила для далекобійників у ЄС

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв.  

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