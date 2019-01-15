 У ЄС закликають Лондон уникнути Brexit без угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

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Новини

У ЄС закликають Лондон уникнути Brexit без угоди

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав Лондон роз'яснити свої наміри після провального голосування щодо угоди про Brexit. Водночас у Європарламенті лунають заклики розглянути можливість другого референдуму.

Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск

Жан-Клод Юнкер і Дональд Туск (фото з архіву)

Після провального голосування у Палаті громад британського парламенту щодо угоди про Brexit у ЄС хочуть почути від Лондона про його подальші наміри. Зокрема, лунають заклики розглянути і варіант другого референдуму.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер шкодує, що Палата громад не підтримала угоду, яку британський уряд погодив з Євросоюзом. З боку ЄС процес ратифікації угоди про вихід триває, йдеться в його заяві, опублікованій ввечері вівторка, 15 січня.

"Ризик невпорядкованого виходу Сполученого Королівства (з ЄС. - Ред.) збільшився після голосування цього вечора (...) Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив", - заявив Юнкер.

Туск: Яким є "єдине позитивне рішення"?

Першим же, хто відреагував на голосування, був президент Європейської Ради Дональд Туск. "Якщо угода є неможливою, і ніхто не хоче (Brexit. - Ред.) без угоди, то хто тоді знайде мужність сказати, яким є єдине позитивне рішення?", - написав він у Twitter. Туск, однак не уточнив, яким же є це єдине рішення. Очевидно, мова йде про те, щоб Великобританія залишилася у складі ЄС.

Депутати Європарламенту були більш прямолінійними. Співголова фракції Зелених Ска Келлер (Ska Keller) закликала Лондон розглянути подальші варіанти, включно з другим референдумом. "Нищівна поразка (британської прем'єрки Терези Мей. - Ред.) - це не лише криза, але також і нагода подолати блокаду в британському парламенті та передати питання Brexit у руки людей у Великобританії", - йдеться у поширеній прес-службою Зелених заяві Келлер.

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Завершується черговий акт драми навколо виходу Великобританії з ЄС: у вівторок, 15 січня, на голосування в Палаті громад британського парламенту виставлено угоду, яка покликана врегулювати цей процес. (15.01.2019)

Депутати нижньої палати британського парламенту у вівторок, 15 січня, голосують за досягнуту прем'єркою Терезою Мей угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. Бірґіт Маас вважає, що їм слід висловитися проти. (14.01.2019)

Вона також закликала Лондон уникнути жорсткого Brexit, тобто виходу з ЄС без відповідної угоди. А від Євросоюзу політик очікує готовності відкласти момент Brexit, який зараз заплановано на 29 березня цього року.

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) також шкодує про результати голосування. Він написав у Twitter, що ціллю ЄС залишається уникнути жорсткого Brexit, але додав, що жодних нових переговорів щодо досягнутої угоди не буде.

Нагадаємо, що 15 січня в Палаті громад 432 депутати проголосували проти угоди про вихід Великобританії з ЄС, тоді як на її підтримку висловилися лише 202 парламентарі.

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