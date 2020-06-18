У ЄС закликали КНР зберегти високий ступінь автономії Гонконгу

Європейський Союз у понеділок, 22 червня, попередив Китай про "дуже негативні наслідки" втілення в життя нового закону про національну безпеку Гонконгу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент Європейської Ради Шарль Мішель під час відеоконференції з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Кецяном висловили своє "глибоке занепокоєння" законом, який, на думку критиків, обмежує автономію Гонконгу.

"Ми закликали Китай дотримуватися обіцянок, даних народу Гонконгу та міжнародній спільності стосовно високого ступеню автономії та гарантованих свобод Гонконгу", - повідомив згодом журналістам Мішель.

У свою чергу, фон дер Ляєн повідомила китайській стороні, що, на думку ЄС, втілення закону про нацбезпеку в життя стане порушенням міжнародних зобов'язань Пекіна. "Закон про національну безпеку ризикує серйозно підірвати принцип "одна країна - дві системи" і високий ступінь автономії Гонконгу, яку ми б хотіли бачити незмінною. Саме ця автономія дозволила Гонконгу процвітати і бути таким успішним, тому, якщо Китай продовжить запроваджувати цей закон, існує ризик дуже негативних наслідків", - сказала фон дер Ляєн.

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"ЄС перебуває на зв'язку з партнерами по G7 щодо цієї теми, і ми дуже чітко сьогодні донесли до китайського керівництва нашу позицію та закликали їй змінити свою", - підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Всекитайські збори народних представників прийняли 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.