 У ЄС досягли нового компромісу щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

У ЄС досягли нового компромісу щодо "Північного потоку-2"

Німеччина зможе робити винятки з європейської Газової директиви для "Північного потоку-2", однак має погоджувати їх з Єврокомісією, домовилися посли ЄС і Європарламент.

Північний потік-2

Комітету постійних представників ЄС і Європарламенту у середу, 13 лютого, вдалося досягти компромісу в суперечці щодо поправок до європейської Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС), що стосуються трубопровідних проектів на кшталт "Північного потоку-2".

У зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2" Єврокомісія ще в 2017 році запропонувала внести зміни в європейську Газову директиву. Згідно з пропозицією Брюсселя, на газопроводи з третіх країн в ЄС повинні поширюватися ті ж правила, що і на трубопроводи всередині Євросоюзу. Одне з них: постачальник газу не може бути одночасно власником газопроводу, а його оператор зобов'язаний надавати доступ до нього іншим постачальникам блакитного палива.

Німеччина прагнула запобігти ухваленню цих поправок. У результаті уряд ФРН минулого тижня після суперечки з Францією досяг рішення, згідно з яким нові правила будуть поширюватися і на "Північний потік-2", проте Німеччина отримує право робити з них винятки. Згідно з досягнутим між послами ЄС і Європарламентом компромісом Німеччина зможе робити винятки з правил ЄС для "Північного потоку-2" після перевірки і схвалення цих винятків Єврокомісією.

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Газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від російського газу, вважає канцлерка Німеччини. Анґела Меркель також наголошує, що Україна має лишитися транзитною країною. (07.02.2019)

На тлі спору щодо "Північного потоку-2" Німеччина та Франція досягли компромісу і запропонували спільний варіант змін газового законодавства ЄС. (08.02.2019)

У Брюсселі компромісом задоволені. Тепер європейська Газова директива буде відповідати своїм початковим цілям, йдеться в заяві Єврокомісії. Винятки з правил для європейського енергетичного ринку можливі лише за жорстких умов, у визначенні яких братиме активну участь Єврокомісія. Нові правила будуть поширюватися на весь Євросоюз і на територіальні води країн ЄС.

Нагадаємо, що газогін "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині вважають, що проект економічний, а не політичний.

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