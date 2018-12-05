У ЄС домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом

Країни Євросоюзу домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом та покращити безпеку задля кращого захисту єврейських громад та установ в усій Європі. Відповідну декларацію затвердили під час зустрічі у Брюсселі у четвер, 6 грудня, міністри внутрішніх справ 28-ми країн ЄС, повідомляє агенція AP.

В ухваленому документі міститься заклик законодавчо визначити поняття антисемітизму до тих країн, де це ще не зроблено - для того, щоб краще ідентифікувати подібні випадки та розслідувати їх. У документі зазначається, що побоювання євреїв за власну безпеку мають під собою підстави з огляду на атаки, що відбувалися протягом останніх років.

Документ декларує важливість освіти, що стосується теми Голокосту. Також міститься заклик до поліцейської служби ЄС (Європолу) вказувати інтернет-провайдерам на наявність контенту з терористичним змістом.

Всесвітній та Європейський єврейські конгреси привітали декларацію ЄС. За словами голови Всесвітнього єврейського конгресу Рональда Лаудера, декларація показує, що країни ЄС визнають, що "необхідна серйозна діяльність, політична і практична, щоб упоратися з вирішенням чітких і конкретних викликів, спричинених цією давньою ненавистю".

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав боротися з антисемітизмом під час церемонії запалення ханукального світильника в Берліні 2 грудня. Протягом останнього року в Німеччині сталася низка нападів на євреї.