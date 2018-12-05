 У ЄС домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

У ЄС домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом

Міністри внутрішніх справ ЄС схвалили декларацію, в якій закликають посилити боротьбу з антисемітизмом та покращити безпеку єврейських громад.

Демонстрація проти антисемітизму у німецькому Бонні

Демонстрація проти антисемітизму у німецькому Бонні

Країни Євросоюзу домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом та покращити безпеку задля кращого захисту єврейських громад та установ в усій Європі. Відповідну декларацію затвердили під час зустрічі у Брюсселі у четвер, 6 грудня, міністри внутрішніх справ 28-ми країн ЄС, повідомляє агенція AP.

В ухваленому документі міститься заклик законодавчо визначити поняття антисемітизму до тих країн, де це ще не зроблено - для того, щоб краще ідентифікувати подібні випадки та розслідувати їх. У документі зазначається, що побоювання євреїв за власну безпеку мають під собою підстави з огляду на атаки, що відбувалися протягом останніх років.

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Церемонія запалювання першої ханукальної свічки відбулася в Берліні біля Бранденбурзьких воріт. Президент Німеччини закликав протидіяти антисемітизму. (02.12.2018)

Сирійця, який напав на двох чоловіків у кіпах, визнали винним у завданні травм і образі та засудили до чотирьох тижнів ув'язнення. (25.06.2018)

Документ декларує важливість освіти, що стосується теми Голокосту. Також міститься заклик до поліцейської служби ЄС (Європолу) вказувати інтернет-провайдерам на наявність контенту з терористичним змістом.

Всесвітній та Європейський єврейські конгреси привітали декларацію ЄС. За словами голови Всесвітнього єврейського конгресу Рональда Лаудера, декларація показує, що країни ЄС визнають, що "необхідна серйозна діяльність, політична і практична, щоб упоратися з вирішенням чітких і конкретних викликів, спричинених цією давньою ненавистю".

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав боротися з антисемітизмом під час церемонії запалення ханукального світильника в Берліні 2 грудня. Протягом останнього року в Німеччині сталася низка нападів на євреї.

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