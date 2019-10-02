У ЄС відреагували на нові пропозиції Бориса Джонсона щодо Brexit

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у середу, 2 жовтня, погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єр-міністра Бориса Джонсона внести зміни до угоди Великобританії про Brexit. У відкритому листі до Юнкера Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений "бекстоп" (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію "справедливим та розумним компромісом" і заявив, що тепер обидві сторони "повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс", щоб напрацювати угоду до 31 жовтня. У разі, якщо сторонам не вдасться досягнути домовленностей, Великобританія вийде з ЄС без угоди, наполягає Джонсон.

У свою чергу, після телефонної розмови з Джонсоном Юнкер визнав "прогрес" щодо повного узгодження регуляторних норм щодо товарів з Великобританії та Північної Ірландії. Однак голова Єврокомісії також зауважив "проблемні моменти, які потребуватимуть подальших доопрацювань найближчими днями". Зокрема, це стосується "бекстопу". Юнкер наголосив, що необхідно ухвалити юридично оперативне рішення, яке зможе запобігти повноцінним перевіркам на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, а також захистити єдиний ринок ЄС та Ірландії.

У Європарламенті перша реакція на пропозиції Джонсона "не була позитивною"

У свою чергу, координатор у справах Brexit у Європарламенті Гі Верхофстадт розповів, що його початкова реакція на пропозиції Джонсона щодо Brexit не була позитивною. Він припускає, що ці пропозиції покликані перекласти провину на Брюссель, якщо переговори проваляться. "Ми не вважаємо, що це дійсно ті гарантії, які потрібні Ірландії", - сказав Верхофстадт журналістам, повідомляє агенція Reuters.

Джонсон хоче вдруге призупинити роботу парламенту Великобританії

Тим часом Борис Джонсон знову планує призупинити роботу парламенту Великобританії - з вечора 8 жовтня по 14 жовтня. Він збирається звернутися з відповідним проханням до королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, що Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.