У ЄС відреагували на загибель чотирьох українських солдатів на Донбасі

Після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час перемир'я у Євросоюзі очікують, що Москва вплине на сепаратистів, щоб негайно припинити бої, заявила речниця ЄС у середу, 7 серпня.

"Інтенсивні бої, які відбулися вчора (6 серпня. - Ред.) під Павлополем, у Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів", - йдеться у заяві.

Речниця ЄС наголосила на важливості повного дотримання режиму припинення вогню. "Ми очікуємо, що Російська Федерація в повній мірі використає свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб негайно припинити бої", - зазначили у ЄС.

Крім того, речниця зауважила, що Брюсселю відомо про заклик президента Володимира Зеленського провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав держав. "Ми наголошуємо на важливості посилення переговорних зусиль, спрямованих на стійке і мирне вирішення конфлікту. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку діям "нормандського формату", ОБСЄ та тристоронньої контактної групи", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, що 6 серпня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Сході України загинули четверо українських військових. Після цього Зеленський закликав глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Також Зеленський повідомив, що у телефонній розмові закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків, аби ті припинили вбивати українських військових.

За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.