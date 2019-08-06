У ЄС відреагували на загибель чотирьох українських солдатів на Донбасі

Після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час перемир'я у Євросоюзі очікують, що Москва вплине на сепаратистів, щоб негайно припинити бої, заявила речниця ЄС у середу, 7 серпня.
"Інтенсивні бої, які відбулися вчора (6 серпня. - Ред.) під Павлополем, у Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це є очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів", - йдеться у заяві.
Речниця ЄС наголосила на важливості повного дотримання режиму припинення вогню. "Ми очікуємо, що Російська Федерація в повній мірі використає свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб негайно припинити бої", - зазначили у ЄС.
Крім того, речниця зауважила, що Брюсселю відомо про заклик президента Володимира Зеленського провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав держав. "Ми наголошуємо на важливості посилення переговорних зусиль, спрямованих на стійке і мирне вирішення конфлікту. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку діям "нормандського формату", ОБСЄ та тристоронньої контактної групи", - підсумувала речниця.
Нагадаємо, що 6 серпня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Сході України загинули четверо українських військових. Після цього Зеленський закликав глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі.
Також Зеленський повідомив, що у телефонній розмові закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків, аби ті припинили вбивати українських військових.
За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Перемога і мир
Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Гроші на колесах
Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Короткий перепочинок
2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
На фронті
Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Без надії
73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Мир на умовах ворога
Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Потрібні мирні переговори
У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Нарешті мир?
Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.
Автор: Дженніфер Ваґнер