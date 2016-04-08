 У Єгипті вперше реставрують саркофаг Тутанхамона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

У Єгипті вперше реставрують саркофаг Тутанхамона

У Єгипті почали реставрувати саркофаг фараона Тутанхамона - вперше з 1922 року, коли була знайдена його гробниця.

Вперше в історії Єгипту реставрують саркофаг Тутанхамона

Вперше в історії Єгипту реставрують саркофаг Тутанхамона

У Єгипті розпочалася реставрація саркофагу давньоєгипетського фараона Тутанхамона, повідомляє агентство dpa у неділю, 4 серпня.

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Постать фараона Тутанхамона є однією з найзагадковіших в історії Єгипту. Через три тисячі триста років після його смерті учені провели генетичну експертизу мумії і розкрили деякі з таємниць. (22.02.2010)

Реставрація триватиме близько восьми місяців у Великому Єгипетському музеї поблизу Каїра, розповів міністр старожитностей країни Халед аль-Анані. "Ми очікуємо щонайменше вісім місяців роботи, щоб врятувати саркофаг", - сказав він. Процес реставрації передбачає повторну фіксацію золотих шарів, які випали із саркофагу.

У липні міністерство повідомило про пошкодження, яких зазнала зовнішня частина саркофагу. Його передали на реставрацію до Великого Єгипетського музею, який будується біля пірамід Гізи. Очікується, що саркофаг Тутанхамона стане центральним елементом музею, який має відкритись наступного року.

Нагадаємо, британський археолог Говард Картер знайшов саркофаг Тутанхамона поблизу Луксора в 1922 році. Фараон Тутанхамон зійшов на трон у віці дев'яти років. Він правив між 1333 і 1323 роками до нашої ери, як один з останніх фараонів 18-ї династії. 

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