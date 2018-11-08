 У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок

Археологи Єгипту виявили нові гробниці доби фараонів, де зберігалися численні мумії кішок та інших тварин та комах.

Статуетка кішки, знайдена в некрополі Саккара

Статуетка кішки, знайдена в некрополі Саккара

Археологи у Єгипті знайшли сім гробниць доби фараонів, де зберігалися десятки мумій кішок, а також дерев'яні статуетки кішок та інших тварин та птахів.

Як повідомив у суботу, 10 листопада, Мустафа Вазірі з міністерства з охорони стародавніх пам'яток Єгипту, археологи також знайшли муміфікованих скарабеїв, що є першою такою знахідкою вчених серед руїн античного некрополя Саккара, що неподалік Каїра, інформує агенція AP.  

Муміфіковані кішки, знайдені в некрополі Саккара, неподалік Каїра

Муміфіковані кішки, знайдені в некрополі Саккара, неподалік Каїра

Серед статуеток, знайдених у древніх похованнях, більшість зображує кішок. Це відображає глибоку повагу древніх єгиптян до цієї тварини. Інші знайдені статуетки зображають лева, корову та сокола.

Як повідомляє інформагенція, Єгипет намагається привернути більше уваги до історичних знахідок, аби відродити туристичний сектор країни, що досі в занепаді після заворушень, що супроводжували падіння режиму Хосні Мубарака в 2011 році.

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