 У Євросоюзі рекомендували до застосування вакцину Johnson & Johnson | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Євросоюзі рекомендували до застосування вакцину Johnson & Johnson

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало надати умовний дозвіл на використання вакцини Janssen проти COVID-19, розробленої компанією Johnson & Johnson.

Вакцина від коронавірусу Janssen

Вакцина від коронавірусу Janssen

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) в четвер, 11 березня, рекомендувало надати умовний дозвіл на комерційне використання розробленої компанією Johnson & Johnson вакцини Janssen проти COVID-19 для запобігання захворюванню в людей віком від 18 років.

"Після ретельної оцінки комітет EMA з ліків для людини (CHMP) дійшов консенсусу, що дані про вакцину надійні й відповідають критеріям ефективності, безпечності та якості", - йдеться в повідомленні агентства. У ньому також зазначено, що вакцина проти COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання захворюванню на коронавірус.

"Завдяки цьому останньому позитивному висновку влада Європейського Союзу отримає ще один варіант боротьби з пандемією і захисту життя та здоров'я своїх громадян", - заявила виконавча директорка EMA Емер Кук. За її словами, "це перша вакцина, яку можна застосовувати, використовуючи одну дозу".

Читайте також: МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

У EMA зазначили, що результати клінічних випробувань за участю пацієнтів у США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали: вакцина Janssen ефективна у запобіганні зараженню COVID-19 у людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі людей. Його підсумок показав ефективність у 67 відсотків.

Читайте також: Концерн Pfizer і вакцина від коронавірусу: прибутки важливіші за життя?

Побічні ефекти вакцини Janssen під час дослідження зазвичай були легкими або помірними та зникали впродовж кількох днів після вакцинації, зазначається в повідомленні EMA. Найчастішими з них були біль у місці ін'єкції, головний біль, утома, м'язовий біль і нудота. За безпекою та ефективністю вакцини продовжать спостерігати, оскільки вона використовується на всій території Євросоюзу, через систему фармаконагляду ЄС і за допомогою додаткових досліджень, йдеться в повідомленні EMA.

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

Також за темою

Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Вакцина від коронавірусу: у США допустили третій препарат 28.02.2021

Вакцину від COVID-19, розроблену компанією Johnson & Johnson, у США дозволили застосовувати особам у віці від 18 років. Цю вакцину потрібно вводити в організм людини лише один раз.

Werbetafel Pfizer COVID Impfstoff

Концерн Pfizer і вакцина від коронавірусу: прибутки важливіші за життя? 27.02.2021

Вакцина від коронавірусу, розроблена німецьким стартапом BioNTech і американським фармгігантом Pfizer, довела свою ефективність. Однак підхід компанії Pfizer до її продажу викликає чимало запитань.

Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС 16.02.2021

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.

Реклама

Докладно

Забруднена радіацією вода на території АЕС Фукусіма

Десять років потому: як живуть люди у Фукусімі

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена.  

Зношеність трамваїв і тролейбусів в Україні становить 60, а іноді й 85 відсотків

Електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Чи реально це?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  