 У Євросоюзі представили всеосяжну програму захисту клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

У Євросоюзі представили всеосяжну програму захисту клімату

До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки.

Wohnsiedlung mit dem Kraftwerk Gersteinwerk (picture-alliance/S. Ziese)

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила програму ЄС щодо захисту клімату. Згідно з оприлюдненим у середу, 11 грудня, в Брюсселі планом заходів, до 2030 року ЄС має скороти обсяги викидів парникових газів на 50-55 відсотків порівняно з показником 1990 року, передає агенція новин dpa.

Озвучений комплекс всеосяжних заходів, відомий як Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на "кліматично нейтральну зону", тобто з нульовими показниками викидів шкідливих для клімату газів, пояснила фон дер Ляєн.

"Наша програма Green Deal - висока планка", - визнала нова очільниця Єврокомісії. 

Щоб компенсувати втрати регіонів, які постраждають від переходу на чистіші види енергії, фон дер Ляєн розраховує на виділення 100 мільярдів євро - як з фондів ЄС, так і з державних та приватних джерел. У цілому ж на реалізацію Green Deal заплановано виділити близько трильйона євро.

Наслідки для економіки й громадян

Програма передбачає широкий спектр заходів на захист клімату. За планами Єврокомісії, це означає цілковиту перебудову європейської економіки. Один із кроків - відмова від автомобілів, котрі спричиняють шкідливі викиди, й перехід на електромобілі або автівки з іншими видами екологічно чистих двигунів, а також масштабна розбудова мереж громадського транспорту.

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Жителям ЄС також доведеться ізолювати свої будинки та інші приміщення таким чином, щоб ті практично не потребували опалення взимку та охолодження в спеку, а також перейти на екологічні системи опалення і екологічно чисту електроенергію, пояснює dpa.

Крім того, планується запровадження нових стандартів чистоти води й повітря. Значні зміни чекатимуть і на сільське господарство: передбачається радикальне скорочення використання засобів хімічного захисту рослин та добрив.

Промисловість теж повинна випускати продукцію без шкідливих викидів. Щоб захистити європейських виробників від дешевої конкуренції з країн та регіонів, де кліматичні норми не дотримуються, заплановано значне підвищення ставок ввізних мит.

Оголошений комплекс заходів зачепить також і транспортну галузь: на авіаперельоти та перевезення водним транспортом поширюватимуться норми для торгівлі сертифікатами на викиди парникових газів.

Представлена програма містить також пункти про масштабне озеленення й висадку значної кількості дерев та кущів, в тому числі й озеленення міст.

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