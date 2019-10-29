У Євросоюзі представили всеосяжну програму захисту клімату

До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила програму ЄС щодо захисту клімату. Згідно з оприлюдненим у середу, 11 грудня, в Брюсселі планом заходів, до 2030 року ЄС має скороти обсяги викидів парникових газів на 50-55 відсотків порівняно з показником 1990 року, передає агенція новин dpa.
Озвучений комплекс всеосяжних заходів, відомий як Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на "кліматично нейтральну зону", тобто з нульовими показниками викидів шкідливих для клімату газів, пояснила фон дер Ляєн.
"Наша програма Green Deal - висока планка", - визнала нова очільниця Єврокомісії.
Щоб компенсувати втрати регіонів, які постраждають від переходу на чистіші види енергії, фон дер Ляєн розраховує на виділення 100 мільярдів євро - як з фондів ЄС, так і з державних та приватних джерел. У цілому ж на реалізацію Green Deal заплановано виділити близько трильйона євро.
Наслідки для економіки й громадян
Програма передбачає широкий спектр заходів на захист клімату. За планами Єврокомісії, це означає цілковиту перебудову європейської економіки. Один із кроків - відмова від автомобілів, котрі спричиняють шкідливі викиди, й перехід на електромобілі або автівки з іншими видами екологічно чистих двигунів, а також масштабна розбудова мереж громадського транспорту.
Жителям ЄС також доведеться ізолювати свої будинки та інші приміщення таким чином, щоб ті практично не потребували опалення взимку та охолодження в спеку, а також перейти на екологічні системи опалення і екологічно чисту електроенергію, пояснює dpa.
Крім того, планується запровадження нових стандартів чистоти води й повітря. Значні зміни чекатимуть і на сільське господарство: передбачається радикальне скорочення використання засобів хімічного захисту рослин та добрив.
Промисловість теж повинна випускати продукцію без шкідливих викидів. Щоб захистити європейських виробників від дешевої конкуренції з країн та регіонів, де кліматичні норми не дотримуються, заплановано значне підвищення ставок ввізних мит.
Оголошений комплекс заходів зачепить також і транспортну галузь: на авіаперельоти та перевезення водним транспортом поширюватимуться норми для торгівлі сертифікатами на викиди парникових газів.
Представлена програма містить також пункти про масштабне озеленення й висадку значної кількості дерев та кущів, в тому числі й озеленення міст.