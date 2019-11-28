У Євросоюзі закликали Китай до тіснішої співпраці

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок, 14 вересня, застеріг Китай від прагнення до домінування та закликав Пекін до тіснішої співпраці. "Ми хотіли би зважених відносин з повагою до інтересів кожної зі сторін", - наголосив він після відеоконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Під час віртуального саміту, в якому взяли участь канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші лідери країн ЄС, обговорювалися поточні переговори щодо угоди між ЄС та КНР про доступ до ринків та захист інвестицій. Окрім економічних питань, темами зустрічі також були кліматичні зміни, права людини, пандемія коронавірусу тощо.

Зокрема, ЄС попросив Китай надати незалежним спостерігачам доступ до Сіньцзяну, де, за даними правозахисників, масово порушуються права уйгурів - місцевого мусульманського народу. Також під час відеосаміту європейська сторона висловила занепокоєння новим законом про національну безпеку Гонконгу.

У свою чергу, канцлерка ФРН наголосила на значенні ролі КНР у захисті клімату. За її словами, раніше Китай планував, що пік викидів вуглекислого газу в країні припаде на 2030 рік. Євросоюз намагається переконати Пекін зробити ці плани жорсткішими, зазначила Меркель.

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Також вона привітала укладення двосторонньої угоди про захист від імітації 100 європейських географічних зазначень у Китаї та 100 китайських географічних зазначень у ЄС. За даними Єврокомісії, в 2019 році Китай став третім за обсягом експортним ринком для агропродовольчих товарів ЄС. Серед європейських зазначень - шампанське, фета, мюнхенське пиво, узо, польська горілка, пармська шинка тощо.

Очікують, що угода після ратифікації набуде чинності на початку 2021 року. Після цього протягом чотирьох років сфера її дії буде розширена до 175 зазначень з обох сторін.