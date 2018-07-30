У Європі заарештували трьох українських хакерів

Міністерство юстиції США заявило в середу, 1 серпня, про арешт трьох українських хакерів, які зламали системи понад сотні американських компаній. Ідеться про 44-річного Дмитра Федорова, 33-річного Федора Гладира та 30-річного Андрія Копакова, які нібито належать до "міжнародної групи кіберзлочинців" FIN7, повідомляє інформагенція AFP.

"Щонайменше з 2015 року члени FIN7 брали участь у дуже складних вірусних кампаніях, спрямованих проти понад 100 американських компаній, переважно у ресторанній, ігровій та готельній сферах, - ідеться в повідомленні мін'юсту США. - FIN7 отримала доступ до тисяч комп'ютерних систем і вкрала мільйони номерів кредитних і дебітних карток, які група використала або продала заради прибутку". Серед цілей хакерів були комп'ютерні мережі Великобританії, Австралії та Франції.

Члени групи були затримані в Європі: Федорова заарештували у Польщі, Гладира - у німецькому Дрездені, а Копакова - у Іспанії. Гладир вже перебуває у США. Федорова та Копакова теж мають екстрадувати до США, де на них чекає суд.