 У Європі заарештували трьох українських хакерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

У Європі заарештували трьох українських хакерів

Міністерство юстиції США заявило про затримання у трьох різних країнах Європи трьох українських хакерів, що належать до угруповання FIN7.

Українські хакери викрадали дані кредитних і дебітних карток

Українські хакери викрадали дані кредитних і дебітних карток

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В результаті кібератак на комп'ютери підрядника ВМС США викрадено, серед іншого, плани розробки надзвукової ракети для підводних човнів, пише The Washington Post. (09.06.2018)

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії. (01.08.2018)

Міністерство юстиції США заявило в середу, 1 серпня, про арешт трьох українських хакерів, які зламали системи понад сотні американських компаній. Ідеться про 44-річного Дмитра Федорова, 33-річного Федора Гладира та 30-річного Андрія Копакова, які нібито належать до "міжнародної групи кіберзлочинців" FIN7, повідомляє інформагенція AFP.

"Щонайменше з 2015 року члени FIN7 брали участь у дуже складних вірусних кампаніях, спрямованих проти понад 100 американських компаній, переважно у ресторанній, ігровій та готельній сферах, - ідеться в повідомленні мін'юсту США. - FIN7 отримала доступ до тисяч комп'ютерних систем і вкрала мільйони номерів кредитних і дебітних карток, які група використала або продала заради прибутку". Серед цілей хакерів були комп'ютерні мережі Великобританії, Австралії та Франції.

Члени групи були затримані в Європі: Федорова заарештували у Польщі, Гладира - у німецькому Дрездені, а Копакова - у Іспанії. Гладир вже перебуває у США. Федорова та Копакова теж мають екстрадувати до США, де на них чекає суд.

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