 У Європі дітей вражає важка хвороба - підозрюють зв′язок з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Європі дітей вражає важка хвороба - підозрюють зв'язок з коронавірусом

У кількох європейських країнах виявилено важку хворобу, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус.

У Європі дітей вражає важка хвороба

У кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, зафіксовано надзвичайну важку хворобу, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус, повідомила в п'ятницю, 1 травня, агенція dpa.

Симптоми захворювання нагадують симптоми синдрому Кавасакі: запалення судин, лихоманка, а також часто висип. За даними Райнгарда Бернера (Reinhard Berner) з уніклініки Дрездена, в Німеччині виявлено щонайменше два випадки. За його словами, поки що незрозуміло, чи пов'язане нове захворювання з коронавірусом.

В університетській клініці Женеви з початку спалаху коронавірусу проходили лікування три дитини з таким важким запаленням. Одна дитина вже одужала й виписана, ще одна перебуває у стаціонарі, а ще одна - у відділенні інтенсивної терапії. За словами швейцарського уповноваженого з питань коронавірусу Даніеля Коха (Daniel Koch), у цих випадках може йтися про імунну реакцію на інфікування коронавірусом. Схожі випадки хвороби в дітей було виявлено також в Італії та Іспанії. У Великобританії зафіксували близько двох десятків таких випадків. У багатьох хворих дітей було виявлено коронавірус Sars-CoV-2. Днями у Франції повідомили про більше десяти дітей різних вікових груп з лихоманкою і запаленням судин, що, як не виключено, може бути пов'язано з коронавірусом. 

Читайте також: Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН

У Всесвітній організації охорони здоров'я теж звернули увагу на ці випадки. "Ми знаємо, що діти зазвичай легше переносять (COVID-19. - Ред.), але в декого перебіг хвороби досить важкий, і дехто вмирає", - повідомила представниця організації Марія ван Керкхове. "Це демонструє, що вірус вражає не лише легені, але й інші тканини", - додав координатор ВООЗ Майкл Раян. Він, утім, заспокоїв батьків: "Більшість заражених вірусом дітей мають м'які симптоми та повністю одужують".

У свою чергу, президент німецької Професійної спілки педіатрів (BVKJ) Томас Фішбах (Thomas Fischbach) також заявив про брак доказів про зв'язок між COVID-19 та синдромом Кавасакі. Лікарям досі невідомо, що спричиняє цю рідкісну хворобу, що вражає переважно маленьких дітей.

Дивитись відео 06:53

Як коронавірус і карантин змінюють освіту в Україні (29.04.2020) 

DW.COM

Коронавірус: як дитяча психіка потерпає через локдаун

Під час пандемії дітей вважають потенційними носіями вірусу, а для батьків вони часто є причиною для роботи з дому. Однак діти психологічно найбільше страждають від карантину, адже їхнє життя повністю змінилося. (30.04.2020)  

Коронавірус: як тестують на COVID-19 в Україні

В Україні тести на коронавірус роблять лише певним категоріям осіб або за направленням лікаря. Експерти відзначають, що кількість протестованих у країні недостатня, і сподіваються на масове тестування на антитіла. (01.05.2020)  

Також за темою

Spanien Coronavirus Lockerungen der Maßnahmen

Діти заражають коронавірусом так само, як і дорослі - дослідження 30.04.2020

За попередніми даними проведеного в Берліні дослідження, діти, ймовірно, такі ж заразні, як і дорослі. Ці дослідницькі результати ще мають перевірити незалежні експерти.

Deutschland Symbolbild Corona-Test in München

В Україні за добу зафіксували 540 нових випадків та 11 жертв COVID-19 30.04.2020

Станом на ранок 30 квітня в Україні підтверджено 10406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 - з летальними наслідками, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Пандемія коронавірусу: у світі померло вже понад 200 тисяч осіб 25.04.2020

Понад 200 тисяч людей померли в світі від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, повідомили дослідники з Університету Джонса Хопкінса.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  