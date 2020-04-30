У Європі дітей вражає важка хвороба - підозрюють зв'язок з коронавірусом

У кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, зафіксовано надзвичайну важку хворобу, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус, повідомила в п'ятницю, 1 травня, агенція dpa.

Симптоми захворювання нагадують симптоми синдрому Кавасакі: запалення судин, лихоманка, а також часто висип. За даними Райнгарда Бернера (Reinhard Berner) з уніклініки Дрездена, в Німеччині виявлено щонайменше два випадки. За його словами, поки що незрозуміло, чи пов'язане нове захворювання з коронавірусом.

В університетській клініці Женеви з початку спалаху коронавірусу проходили лікування три дитини з таким важким запаленням. Одна дитина вже одужала й виписана, ще одна перебуває у стаціонарі, а ще одна - у відділенні інтенсивної терапії. За словами швейцарського уповноваженого з питань коронавірусу Даніеля Коха (Daniel Koch), у цих випадках може йтися про імунну реакцію на інфікування коронавірусом. Схожі випадки хвороби в дітей було виявлено також в Італії та Іспанії. У Великобританії зафіксували близько двох десятків таких випадків. У багатьох хворих дітей було виявлено коронавірус Sars-CoV-2. Днями у Франції повідомили про більше десяти дітей різних вікових груп з лихоманкою і запаленням судин, що, як не виключено, може бути пов'язано з коронавірусом.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я теж звернули увагу на ці випадки. "Ми знаємо, що діти зазвичай легше переносять (COVID-19. - Ред.), але в декого перебіг хвороби досить важкий, і дехто вмирає", - повідомила представниця організації Марія ван Керкхове. "Це демонструє, що вірус вражає не лише легені, але й інші тканини", - додав координатор ВООЗ Майкл Раян. Він, утім, заспокоїв батьків: "Більшість заражених вірусом дітей мають м'які симптоми та повністю одужують".

У свою чергу, президент німецької Професійної спілки педіатрів (BVKJ) Томас Фішбах (Thomas Fischbach) також заявив про брак доказів про зв'язок між COVID-19 та синдромом Кавасакі. Лікарям досі невідомо, що спричиняє цю рідкісну хворобу, що вражає переважно маленьких дітей.