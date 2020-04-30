У Європі дітей вражає важка хвороба - не виключають зв'язок з коронавірусом

У кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус, повідомила в п'ятницю, 1 травня, агенція dpa.

Симптоми захворювання нагадують симптоми синдрому Кавасакі: запалення судин, лихоманка, а також часто висип. За даними Райнгарда Бернера (Reinhard Berner) з уніклініки Дрездена, в Німеччині виявлено щонайменше два випадки. За його словами, поки що незрозуміло, чи пов'язане це захворювання з коронавірусом.

В університетській клініці Женеви з початку спалаху коронавірусу проходили лікування три дитини з подібним важким запаленням. Одна дитина вже одужала й виписана, ще одна перебуває у стаціонарі, а ще одна - у відділенні інтенсивної терапії. За словами швейцарського уповноваженого з питань коронавірусу Даніеля Коха (Daniel Koch), у цих випадках може йтися про імунну реакцію на інфікування коронавірусом. Схожі випадки хвороби в дітей було виявлено також в Італії та Іспанії. У Великобританії зафіксували близько двох десятків подібних випадків. У багатьох хворих дітей було виявлено коронавірус Sars-CoV-2.

Напередодні французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран висловив занепокоєння через випадки захворювання дітей, де не виключено зв'язок з коронавірусом, повідомило агентство AFP. За його словами, паризькі лікарі повідомили про близько 15 дітей усіх вікових груп з такими симптомами, як лихоманка, шлунково-кишкові проблеми та запалення судин, що може викликати серцеву недостатність. Однак серед хворих дітей не всі мали позитивний результат тесту на коронавірус. Міністр також наголосив, що нині є багато запитань і досі бракує доказів, які б доводили зв'язок запального процесу з коронавірусом.

У свою чергу, президент німецької Професійної спілки педіатрів (BVKJ) Томас Фішбах (Thomas Fischbach) також заявив про брак доказів про зв'язок між COVID-19 та синдромом Кавасакі. Лікарям досі точно невідомо, що спричиняє це рідкісне захворювання, що вражає переважно маленьких дітей

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У Всесвітній організації охорони здоров'я теж звернули увагу на інформацію про випадки тяжкого захворювання дітей. "Ми знаємо, що діти зазвичай легше переносять (COVID-19. - Ред.), але в декого перебіг хвороби досить важкий, і дехто вмирає", - повідомила представниця організації Марія ван Керкхове. "Вірус вражає не лише легені, але й інші тканини", - додав координатор ВООЗ Майкл Раян. Він, утім, заспокоїв батьків: "Більшість заражених вірусом дітей мають м'які симптоми та повністю одужують".

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