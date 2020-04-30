У Європі дітей вражає важка хвороба - не виключають зв'язок з коронавірусом

У кількох європейських країнах, зокрема в Німеччині, зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус, повідомила в п'ятницю, 1 травня, агенція dpa.
Симптоми захворювання нагадують симптоми синдрому Кавасакі: запалення судин, лихоманка, а також часто висип. За даними Райнгарда Бернера (Reinhard Berner) з уніклініки Дрездена, в Німеччині виявлено щонайменше два випадки. За його словами, поки що незрозуміло, чи пов'язане це захворювання з коронавірусом.
В університетській клініці Женеви з початку спалаху коронавірусу проходили лікування три дитини з подібним важким запаленням. Одна дитина вже одужала й виписана, ще одна перебуває у стаціонарі, а ще одна - у відділенні інтенсивної терапії. За словами швейцарського уповноваженого з питань коронавірусу Даніеля Коха (Daniel Koch), у цих випадках може йтися про імунну реакцію на інфікування коронавірусом. Схожі випадки хвороби в дітей було виявлено також в Італії та Іспанії. У Великобританії зафіксували близько двох десятків подібних випадків. У багатьох хворих дітей було виявлено коронавірус Sars-CoV-2.
Напередодні французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран висловив занепокоєння через випадки захворювання дітей, де не виключено зв'язок з коронавірусом, повідомило агентство AFP. За його словами, паризькі лікарі повідомили про близько 15 дітей усіх вікових груп з такими симптомами, як лихоманка, шлунково-кишкові проблеми та запалення судин, що може викликати серцеву недостатність. Однак серед хворих дітей не всі мали позитивний результат тесту на коронавірус. Міністр також наголосив, що нині є багато запитань і досі бракує доказів, які б доводили зв'язок запального процесу з коронавірусом.
У свою чергу, президент німецької Професійної спілки педіатрів (BVKJ) Томас Фішбах (Thomas Fischbach) також заявив про брак доказів про зв'язок між COVID-19 та синдромом Кавасакі. Лікарям досі точно невідомо, що спричиняє це рідкісне захворювання, що вражає переважно маленьких дітей
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У Всесвітній організації охорони здоров'я теж звернули увагу на інформацію про випадки тяжкого захворювання дітей. "Ми знаємо, що діти зазвичай легше переносять (COVID-19. - Ред.), але в декого перебіг хвороби досить важкий, і дехто вмирає", - повідомила представниця організації Марія ван Керкхове. "Вірус вражає не лише легені, але й інші тканини", - додав координатор ВООЗ Майкл Раян. Він, утім, заспокоїв батьків: "Більшість заражених вірусом дітей мають м'які симптоми та повністю одужують".
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Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
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Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
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Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
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Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
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Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
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Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
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Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
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Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
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Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.
Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук