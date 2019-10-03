У Європейському Союзі змінилися правила отримання віз

Нові правила отримання віз для короткотермінових поїздок до країн Європейського Союзу (так званих шенгенських віз) набули чинності в неділю, 2 лютого. Ці правила діятимуть для 105 третіх країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в ЄС, повідомив офіційний сайт Єврокомісії. Для громадян країн, котрі мають з ЄС угоду про безвізовий режим, зокрема України, все залишиться без змін.
Нові правила оформлення шенгенських віз
Відтепер громадяни країн, яким потрібні візи до ЄС, а також до асоційованих з ним Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, зможуть подавати документи за шість місяців до початку поїздки, а не за три, як раніше. У більшості випадку відповідну заяву можна буде заповнити в країні проживання заявника та подати електронній формі з електронним підписом. При цьому заявнику треба особисто подавати документи на візи в консульстві або візовому бюро у випадках, коли треба отримати його відбитки пальців, тобто кожні 59 місяців.
Водночас спрощуються умови отримання багаторазових віз. Особи з позитивною візовою історією (тобто без порушень правил в'їзду до ЄС) зможуть отримувати такі візи, термін дії яких буде поступово збільшуватися з одного року до п'яти років. При цьому максимальний термін розгляду заявки на отримання візи залишається старим - 15 днів, проте в окремих випадках його може бути подовжено до 45 днів.
Уперше з 2006 року зріс візовий збір за отримання візи - з 60 до 80 євро. Проте для громадян країн, які мають з ЄС угоду про спрощену видачу віз, візовий збір і надалі становитиме 35 євро. Нові правила поширюються на 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської угоди, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не перебувають у Шенгенській зоні такі країни ЄС, як Ірландія, Болгарія, Румунія, Кіпр та Хорватія.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
З біометричним паспортом у 30 країн
Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму українці не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн Євросоюзу (крім Великобританії та Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Загалом це 30 європейських держав. Головна умова - наявність біометричного паспорта.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Три місяці в ЄС
Перебувати на території країн Шенгенської зони без візи можна не більше 90 днів протягом періоду у 180 днів. Наприклад, можна провести ціле літо на Егейському морі у Греції (на фото). Період у 90 днів - не фіксований, а вираховується під час кожного виїзду, тому треба звертати увагу на дати останніх поїздок. Порушення цього правила може мати наслідком заборону на повторний в'їзд до ЄС.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Без візи, але з документами
Для в'їзду до держав Шенгенської зони українцям вистачає, власне, самого біометричного паспорта. Однак співробітник міграційної служби може попросити підтвердити мету та умови поїздки, довести наявність достатньої кількості коштів для перебування на території ЄС і повернення на батьківщину.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Працювати - не можна, вчитись - лише на короткострокових курсах
Безвізовий режим не надає права на працевлаштування у країнах ЄС. Для цього потрібно окремо отримати дозвіл на роботу та оформити відповідну візу. Проте для участі у семінарах і короткострокових навчальних курсах до 90 днів віза не потрібна. Якщо ж навчання триватиме понад три місяці, краще звернутися до посольства або консульства країни, де відбуватиметься навчання.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
До родичів чи на конференцію?
У разі відвідання родичів або друзів треба мати із собою запрошення та дані про сторону, яка запрошує, - адресу та телефон. Якщо мета поїздки - участь у діловій чи науковій конференції, то бажано мати з собою запрошення на неї. А якщо йдеться про навчання, то може знадобитися підтвердження про зарахування до навчального закладу.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Скільки грошей треба мати з собою
Для доведення платоспроможності під час в'їзду можуть попросити показати дорожні чеки, підтвердження бронювання житла, валюту готівкою і навіть перевірити ліміт кредитної карти. Необхідна сума залежить від тривалості та вибору країни (країн) поїздки та може варіюватися: наприклад, у Латвії це лише 14 євро на день на людину, а у Естонії - уже 94 євро на день.
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Що треба знати про безвізовий режим ЄС для громадян України
Економія часу та грошей
Звичайно, громадяни України повинні брати з собою у подорож до ЄС чимало документів, однак зворотні квитки, медичне страхування чи бронювання готелю в ЄС - все одно мають лежати в сумці. Перевага безвізу - позбавлення необхідності звертатися до консульства за візами, платити за них та чекати на їхню видачу.
Автор: Ілля Коваль