У Європейському Союзі змінилися правила отримання віз

Нові правила отримання віз для короткотермінових поїздок до країн Європейського Союзу (так званих шенгенських віз) набули чинності в неділю, 2 лютого. Ці правила діятимуть для 105 третіх країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в ЄС, повідомив офіційний сайт Єврокомісії. Для громадян країн, котрі мають з ЄС угоду про безвізовий режим, зокрема України, все залишиться без змін.

Нові правила оформлення шенгенських віз

Відтепер громадяни країн, яким потрібні візи до ЄС, а також до асоційованих з ним Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, зможуть подавати документи за шість місяців до початку поїздки, а не за три, як раніше. У більшості випадку відповідну заяву можна буде заповнити в країні проживання заявника та подати електронній формі з електронним підписом. При цьому заявнику треба особисто подавати документи на візи в консульстві або візовому бюро у випадках, коли треба отримати його відбитки пальців, тобто кожні 59 місяців.

Водночас спрощуються умови отримання багаторазових віз. Особи з позитивною візовою історією (тобто без порушень правил в'їзду до ЄС) зможуть отримувати такі візи, термін дії яких буде поступово збільшуватися з одного року до п'яти років. При цьому максимальний термін розгляду заявки на отримання візи залишається старим - 15 днів, проте в окремих випадках його може бути подовжено до 45 днів.

Уперше з 2006 року зріс візовий збір за отримання візи - з 60 до 80 євро. Проте для громадян країн, які мають з ЄС угоду про спрощену видачу віз, візовий збір і надалі становитиме 35 євро. Нові правила поширюються на 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської угоди, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не перебувають у Шенгенській зоні такі країни ЄС, як Ірландія, Болгарія, Румунія, Кіпр та Хорватія.