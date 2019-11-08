У Європарламенті запустили майданчик для підтримки євроінтеграції України

У стінах Європарламенту обговорили ініціативу, спрямовану на підтримку євроінтеграції України, Грузії та Молдови. Пропозицію так званої "Стратегії трійки 2030" презентував на першій зустрічі "Форуму східного сусідства ЄС" у вівторок, 12 листопада, євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс. Про це повідомляє кореспондент DW.

Стратегія 2030 для України, Грузії та Молдови

"Сьогодні ми опинилися в критично важливій точці, коли ми повинні запровадити додаткові довгострокові інструменти у нашій стратегії допомогти людям з трійки країн, які мають асоціацію з ЄС, аби підтримати їхню мотивацію та імпульс до реформ на наступну декаду, до 2030 року", - йдеться в пропозиції Кубілюса. "Стратегія трійки 2030" і має, на його думку, допомогти підтримати мотивацію в суспільстві в Україні, Грузії та Молдові продовжувати "необхідні та болючі реформи".

Андрюс Кубілюс (фото з архіву)

За задумом євродепутата, цю стратегію втілюватимуть у життя інституції ЄС і низка держав-членів Євросоюзу, які захочуть приєднатися до ініціативи. Одна з цілей стратегії - привабити більше інвестицій в Україну, Грузію та Молдову. Допомогти в цьому мають конкретні ініціативи, наприклад великі інфраструктурні проєкти.

Розрізнення між країнами "Східного партнерства"

Андрюс Кубілюс переконаний, що успіхи в цих трьох країнах, які мають угоди про асоціацію з ЄС, створять додаткові стимули, щоб обрати шлях євроінтеграції, для інших трьох країн "Східного партнерства", тобто Азербайджану, Білорусі та Вірменії.

Представники Єврокомісії, які взяли участь у зустрічі, привітали пропозиції Кубілюса, адже в ЄС вже тривають дискусії щодо майбутнього "Східного партнерства". Щоправда, Люк Девінь, який очолює напрям Росії, країн "Східного партнерства" та Центральної Азії в зовнішньополітичному відомстві ЄС, застеріг: яким би не було бажання винагородити "найкращих друзів", "Східне партнерство", на його думку, треба зберегти як єдину програму.

У той же час керівник генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства Крістіан Даніельсон зауважив, що розрізнення між Україною, Грузією та Молдовою, з одного боку, та Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією, з іншого, вже є. Проте з усіма шістьма країнами, на його думку, треба співпрацювати в сферах розвитку економіки, посилення верховенства права та боротьби з корупцією, а також безпеки.

Що таке "Форум східного сусідства ЄС"?

Цей форум започаткував Андрюс Кубілюс, який сходить до фракції Європейської народної партії. Він пояснює, що це - "неформальна платформа всередині Європарламенту для того, аби більш інтенсивно обговорювати питання "Східного партнерства". Кубілюс, який раніше був прем'єр-міністром Литви, обрався до Європарламенту цього року. Там у нього відразу склалося враження браку повноцінних дискусій щодо "Східного партнерства", сказав політик у коментарі DW. За його словами, форум підтримуватиме всі зусилля, які допомагатимуть східним сусідам ЄС на шляху реформ, необхідних для євроінтеграції.

На зустріч форуму прийшов ряд євродепутатів, зокрема поляки Вітольд Ващиковський і Анна Фотига, латвійка Сандра Калнієте, німець Гельмут Ґойкінґ, а також дипломати, експерти та інші зацікавлені - загалом близько 100 людей.