 У Європарламенті визначили фіналістів премії Сахарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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Новини

У Європарламенті визначили фіналістів премії Сахарова

Серед претендентів на здобуття премії Сахарова - бразильські правозахисниці, борець за права уйгурів та група кенійських студентів, котрі розробили спеціальний застосунок для допомоги жертвам жіночого обрізання.

Європейський Союз

У Європарламенті назвали фіналістів премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки". Шортлист визначили на спільному засіданні в Брюсселі у вівторок, 8 жовтня, комітети Європарламенту із закордонних справ та з розвитку. Голосування було таємним, тож невідомо, скільки голосів отримав той чи інший фіналіст.

На нагороду претендують, зокрема, дві бразильські правозахисниці - Маріель Франку і Клауделісе Сілва дос Сантос, а також борець за права індіанців Бразилії вождь Раоні.

Крім них, почесну винагороду може отримати й економіст Ільхам Тохті, який відстоює права уйгурської меншини в Китаї. Третім фіналістом стала група з п'яти кенійських студентів The Restorers, які створили мобільний застосунок, що дозволяє дівчатам, котрі стали жертвами жіночого обрізання, звертатися за допомогою.

Претендував на премію Сахарова цього року і російський опозиціонер Олексій Навальний, якого висунула найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП). Утім, він не потрапив до числа фіналістів. Цією номінацією ЄНП хотіла підтримати громадянське суспільство та опозицію в РФ, а також "молоде покоління росіян, яке прагне альтернативи до нинішнього режиму в Росії".

DW.COM

У Європарламенті в Страсбурзі пройшла церемонія вручення премії Сахарова. Олег Сенцов у цей час перебуває у колонії в Росії. Однак його слова все одно прозвучали у Європарламенті. (12.12.2018)

У Страсбурзі відбулася церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку цього року присудили ув'язненому в РФ режисеру Олегу Сенцову. Нагороду отримала сестра українського політв'язня. (12.12.2018)

Лауреата чи лауреатку з цього шортлиста виберуть голосуванням спікер Європарламенту і голови всіх фракцій. Ім'я оголосять 24 жовтня. Вручати премію Сахарова планують 18 грудня на пленарному засіданні в Страсбурзі.

Нагадаємо, ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Торік лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Оскільки його тоді утримували в ув'язненні в Росії, він не зміг отримати премію особисто, тож винагороду вручили його сестрі. Сенцов вийшов на свободу лише на початку вересня цього року внаслідок обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

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Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Премія Сахарова: порожнє крісло замість ув’язненого в РФ Сенцова (12.12.2018)  

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