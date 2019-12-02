 У Єврокомісії закликали ФРН збільшити внесок до бюджету Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

У Єврокомісії закликали ФРН збільшити внесок до бюджету Євросоюзу

Єврокомісар Йоганнес Ган вимагає від Німеччини збільшити внесок до бюджету ЄС. За його словами, влада в Берліні має проявити "готовність до компромісу".

Єврокомісар Йоганнес Ган

Єврокомісар Йоганнес Ган

Новий єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган (Johannes Hahn) вимагає від німецького уряду збільшити внесок до бюджету Європейського Союзу. Уряд в Берліні має проявити "готовність до компромісу", заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

"Німці, як і жителі інших країн ЄС, завдячують своїм процвітанням Євросоюзу, наприклад, завдяки стратегічним інвестиціям та ініціативам, які жодна країна не може здійснити самостійно", - цитує Гана агенція dpa.

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За словами канцлерки, Німеччина повинна виконувати обіцянку щодо збільшення видатків на оборону. Анґела Меркель також виступила за посилення ролі Німеччини та ЄС у безпековій політиці у світі. (11.09.2019)

Німеччина запропонувала збільшити свій внесок до колективного бюджету НАТО, щоби США змогли зменшити свій. На думку критиків, Берлін хоче лише відвернути увагу від своїх низьких витрат на оборону. (29.11.2019)

Уряди Німеччини та Франції погодили деталі плану щодо впровадження бюджету Єврозони, повідомляє Reuters. Це має сприяти реформуванню та зростанню конкурентоспроможності. (22.02.2019)

За його словами, тепер жителі країн ЄС мають показати, "як вони цінують Європу". На думку єврокомісара, якщо Єврокомісія затвердить норму в 1,11 відсотка від ВВП, тоді Німеччина має щорічно перераховувати до бюджету ЄС приблизно на 6,3 мільярда євро більше за ту суму, яку вона перевела на 2020 рік. "Я думаю, що це можливо зробити - федеральний бюджет ФРН також збільшився за останні сім років", - додав єврокомісар.

Ган нагадав, що Німеччина буде головувати в Європейській раді у другій половині 2020 року "і, таким чином, матиме додаткову відповідальність". За його словами, Євросоюзу потрібні кошти, зокрема, на боротьбу зі зміною клімату.

Країни ЄС протягом 2020 року повинні узгодити розміри фінансування на період з 2021 по 2027 роки. Саме на основі цього буде визначено розмір щорічного внеску кожної країни. Німеччина, Австрія і Нідерланди хочуть перераховувати суми, які не перевищуватимуть одного відсотка свого ВВП. Як зазначає агенція dpa, майбутні дебати будуть дуже складними, бо через вихід Великобританії з ЄС, у бюджеті ЄС бракуватиме мільярдів євро. 

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