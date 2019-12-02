У Єврокомісії закликали ФРН збільшити внесок до бюджету Євросоюзу

Новий єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган (Johannes Hahn) вимагає від німецького уряду збільшити внесок до бюджету Європейського Союзу. Уряд в Берліні має проявити "готовність до компромісу", заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

"Німці, як і жителі інших країн ЄС, завдячують своїм процвітанням Євросоюзу, наприклад, завдяки стратегічним інвестиціям та ініціативам, які жодна країна не може здійснити самостійно", - цитує Гана агенція dpa.

За його словами, тепер жителі країн ЄС мають показати, "як вони цінують Європу". На думку єврокомісара, якщо Єврокомісія затвердить норму в 1,11 відсотка від ВВП, тоді Німеччина має щорічно перераховувати до бюджету ЄС приблизно на 6,3 мільярда євро більше за ту суму, яку вона перевела на 2020 рік. "Я думаю, що це можливо зробити - федеральний бюджет ФРН також збільшився за останні сім років", - додав єврокомісар.

Ган нагадав, що Німеччина буде головувати в Європейській раді у другій половині 2020 року "і, таким чином, матиме додаткову відповідальність". За його словами, Євросоюзу потрібні кошти, зокрема, на боротьбу зі зміною клімату.

Країни ЄС протягом 2020 року повинні узгодити розміри фінансування на період з 2021 по 2027 роки. Саме на основі цього буде визначено розмір щорічного внеску кожної країни. Німеччина, Австрія і Нідерланди хочуть перераховувати суми, які не перевищуватимуть одного відсотка свого ВВП. Як зазначає агенція dpa, майбутні дебати будуть дуже складними, бо через вихід Великобританії з ЄС, у бюджеті ЄС бракуватиме мільярдів євро.