 У Японії почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС у Фукусімі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 15.04.2019

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Світ

У Японії почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС у Фукусімі

На АЕС "Фукусіма" в Японії розпочали роботи з вилучення паливних стержнів зі зруйнованих 2011 року реакторів. Операцію, яка має тривати до 2021 року, ускладнює пил, що здіймається внаслідок робіт.

Роботи з ліквідації наслідків аварії на АЕС Фукусіма

Роботи з ліквідації наслідків аварії на АЕС "Фукусіма"

Концерн Tepco, до якого належить зруйнована японська атомна електростанція (АЕС) "Фукусіма", повідомив про початок вилучення з реакторів паливних стержнів. Як повідомили в концерні, спершу мають бути вийняті сім невикористаних паливних стержнів із басейну-сховища третього реактора АЕС. Загалом там зберігаються 566 як відпрацьованих, так і ще невикористаних стержнів.

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На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. Після аварії на "Фукусіма-1" в країні була призупинена робота реакторів. (27.10.2018)

До 2035 року у Франції мають закрити 14 з 58 атомних реакторів, повідомив президент країни Еммануель Макрон. Найстаріша французька АЕС Фессенхайм закриється у 2020 році. (27.11.2018)

Внаслідок землетрусу та цунамі, які сталися 11 березня 2011 року, були . Як наслідок радіоактивне паливо АЕС почало плавитися. Через випромінювання радіації близько 160 тисяч жителів прилеглих до АЕС районів мусили залишити свої домівки. 30 тисяч не можуть повернутися до них досі. Атомну катастрофу в Фукусімі називають найбільшою з моменту аварії на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року.

Виклики для фахівців

Спершу початок робіт із вилучення паливних стержнів у Фукусімі був запланований та 2015 рік. Але увесь цей час не зникали перепони у вигляді проблем із необхідною для цього технікою та рівнем радіації, який і надалі залишався екстремально високим. Загалом у басейнах-сховищах усіх трьох зруйнованих реакторів АЕС зберігаються 1573 відпрацьованих і невикористаних паливних стержнів.

Найбільший виклик для фахівців - величезна кількість відпрацьованих стержнів, які й надалі випромінюють радіацію. Іще одна проблема - пил, який піднімається під час робіт у зруйнованих реакторах. Через це рівень радіації лише посилюється. За словами речниці концерну Tepco Юки Матсубари, фахівці мусили через це дуже "обережно" діяти, розгрібаючи уламки реакторів.

У березні відзначали восьмі роковини катастрофи у Фукусімі

У березні відзначали восьмі роковини катастрофи у Фукусімі

Вилучені паливні стержні мають перемістити до іншого, безпечнішого басейну-сховища, розташованого на території АЕС. У концерні Tepco виходять з того, що роботи триватимуть до кінця березня 2021 року.

У лютому концерну вдалося за допомогою робота успішно зібрати численні рештки атомного палива розміром з гальку в другому реакторі. Роботи були задіяні у роботах на зруйнованій АЕС вже кілька разів. Мета - знайти розплавлене паливо і зробити фото. Саме вилучення решток атомного палива вважається найважчою частиною робіт з ліквідації наслідків катастрофи. За даними Tepco, воно розпочнеться щонайраніше 2021 року.

Досі чинні заборони на імпорт товарів

Наслідки атомної катастрофи у Фукусімі зачіпають не лише жителів Японії. Світова організація торгівлі (СОТ) минулого тижні звернулася з вимогою до Південної Кореї подовжити заборону на імпорт японських морепродуктів, адже вони, мовляв, і досі можуть бути забруднені радіацією.

У Південній Кореї на це звернення відреагували схвально, зазначивши, що таким чином можна бути "гарантувати, що на стіл потраплятимуть лише продукти, які класифіковані як безпечні". Натомість Японія назвала рішення СОТ "дуже прикрим". У Токіо хочуть домогтися скасування заборони на імпорт за допомогою двосторонніх переговорів із Сеулом.

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Докладно

Роботи з ліквідації наслідків аварії на АЕС Фукусіма

У Фукусімі почали вилучати ядерне паливо зі зруйнованої АЕС

На АЕС "Фукусіма" в Японії розпочали роботи з вилучення паливних стержнів зі зруйнованих 2011 року реакторів.  

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